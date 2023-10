"Me tiene sin cuidado", María León lanza tajante respuesta a sus haters tras recibir duras críticas por su cuerpo

María León ha demostrado que además de tener un talento excepcional en el baile, canto y actuación, también lo tiene a la hora de poner todo su empeño en el ejercicio físico, disciplina que le ha dado uno de los cuerpos más trabajados del medio artístico, sin embargo, algunos internautas han sido muy severos con las críticas al señalarle en repetidas ocasiones que ya está muy “musculosa”.

Critican a María León por presumir su figura torneada y ella les responde

Hace apenas unos días, la cantante compartió una fotografía en la que se muestra actuando en la puesta en escena Vaselina, pero algo que llamó la atención de algunas personas fue que en la instantánea muestra un abdomen muy tonificado, resultado que es producto del constante esfuerzo físico que practica en su vida diaria. Ante ello los cibernautas no midieron sus palabras y la llenaron de comentarios negativos con respeto a su cuerpo, pero la cantante respondió a ello de una manera muy educada y astuta.

"Sandy se ve mas varonil que el elenco de caballeros", "Chingones esos abs pero, ya está exagerando y llega al punto que ya no se ven bien, solo es un comentario, no se claven", "Su abdomen no se ve tan femenina", "Es teatro no concurso de fisicoculturismo", fueron algunos de los comentarios que escribieron en el post de la artista.

Esta fue la imagen por la que María León recibió fuertes críticas. | Foto: Instagram @sargentoleon

¿Cómo respondió María León a las críticas sobre su cuerpo?

A través de su perfil de Instagram, con otra publicación mirándose al espejo, la intérprete agradeció a las personas que le han enviado mensajes a su cuenta para darle “amor y consuelo” tras los comentarios que le han puesto en su post. A su vez señaló que el “hate” la tiene sin cuidado desde hace mucho tiempo y que nada ni nadie le quitará la carrera que tiene, ni el éxito.

"Se que muchas personas han leído los comentarios en los posts pasados y han ido a mis dms a darme amor y consuelo, que lo agradezco con el alma. Pero desde mi corazón agradecido les digo que el hate me tienen sin cuidado desde hace mucho tiempo, nada me quita la bella carrera que llevo, la divina familia que tengo, lo exitosa que soy en lo personal y en lo laboral, lo hermosa que me siento con mi cuerpo, con mis valores, ni las ganas de seguir trabajando y compartiendo lo que me hace sentir feliz y agradecida", expresó.

Acompañó su mensaje con esta selfie. | Foto: Instagram @sargentoleon

María dejó claro que se siente hermosa con su cuerpo y seguirá trabajando y compartiendo lo que le hace sentir feliz y agradecida. En el mismo post aprovechó para hacer un recordatorio de amor propio y para que las personas vayan detrás de sus sueños. En cuando a los que la señalan con críticas despectivas, les dijo que no gasten su energía en condenar la felicidad de otros y busquen su felicidad.

"Esto solo es un recordatorio de que hoy vayas por tus sueños, solo hay dos tipos de personas en esta vida, los que gastan su energía en condenar la felicidad de otros y los que ponen su energía en la búsqueda de la felicidad… sé feliz", concluyó

