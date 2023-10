VIDEO: Thalía se suma a los corridos tumbados y como Shakira le canta al mal de amores

Tal y como lo han hecho Shakira, Maluma, Bad Bunny y Alejandro Fernández, ahora es Thalía quien se introduce al nuevo subgénero de los corridos tumbados, la estrella lanzó este 4 de octubre el tema “Bebé, perdón”, una canción llena de sonidos de guitarra y con una letra en la que le canta a los corazones rotos.

Thalía no dejó pasar la oportunidad de recordar su etapa como intérprete de música mexicana, como ya lo ha hecho en anteriores momentos, pero ahora lo hace con este sonido que está conquistando a todos los espectadores a nivel mundial quienes están al pendiente de todo lo que sale del país.

La canción ya está disponible en todas las redes sociales de la famosa, además el video también se puede disfrutar desde el canal oficial en YouTube en donde a menos de un día de estreno ya logró reunir más de 70 mil visualizaciones y cientos de comentarios en donde se dividen opiniones sobre lo que aparece en pantalla.

No todos los usuarios de internet están de acuerdo con la nueva canción de Thalía, quien se arriesgó por algo desconocido para ella, ya que nunca había realizado algo dentro de lo que cataloga como corrido tumbado, por lo que muchas personas han asegurado que quiso “copiar” a lo que hace unas semanas entregó Shakira junto a Fuerza Regida en el tema “El Jefe”.

Bebé, perdón

Si te hago creer que no importa lo que me dices

Pero yo pensé que había sanado cicatrices

No fue tu culpa, yo no elijo a quién querer

Pero es normal porque él no es el primero que me ilusiona

Pero ya no importa

Porque eso me pasa por entregarte todo a ti

Te doy la cara y eso tú lo sabes

Pero hablando claro, yo no estoy pa' nadie, eh eh eh

Tú me hacías sentir diferente

Algo especial, algo que se siente

Un niño con el cora canta, nunca miente

Un poco loca pero contigo me arriesgo

No son tu culpa mis inseguridades

Todo es mi culpa que no sepa expresarme

Cuando tú quieras puedes llamarme

Estoy medio triste, eh eh

Bebé, pero casi tuvimos algo

No fuimos nada

Eres como esa disquera que me dio release

Fue el tema que te gusta que no va a salir, eh eh eh

Sé que tú me vas a esperar

Pero espero que encuentres a alguien mejor

Y todo el mar de besos no te puedo dar

Tú bien me dijiste: No involucres, corazón

Sé que tú me vas a extrañar

Pero cuando estás con otra, ya que no es como yo

Y todo el mar de besos no te puedo dar

Tú bien me dijiste: No involucres, corazón, eh eh eh

Todo el mar de mis besos