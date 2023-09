Jaime Camil recuerda su romance con Thalía y niega haber sido mujeriego

Jaime Camil es uno de los actores más queridos de la farándula que se ha ganado el corazón el público con su talento, simpatía y atractivo físico. Esto último es lo que en el pasado le ganó fama de “mujeriego” ya que fue relacionado con hermosas mujeres del espectáculo en cortos periodos de tiempo, algo sobre lo que no dudó en enviar un contundente mensaje para aclarar cómo es que surgió dicho rumor.

El actor, de 50 años, posee una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo en la que ha destacado no sólo por su talento, también por su atractivo físico que sigue derritiendo a sus fanáticas con cada aparición en público o en redes sociales. Es así como con el tiempo surgió el rumor de que tenía un gran gusto por las mujeres y, por tanto, su lista de conquistas crecía rápidamente haciéndolo de fama que lo persigue hasta ahora que ya formó una familia con la modelo Heidi Balvanera.

¿Jaime Camil era un mujeriego? esto dijo el actor sobre su pasado

“No es que tuviera muchas novias a la vez, siempre tenía novias porque con la inexperiencia e inmadurez de un chavito, nos cuesta estar solos. Entonces porque nos cuesta estar solos, pues fui muy noviero, pero no al mismo tiempo, respetaba mucho a mis novias. Tal vez no me daba mucho tiempo para el duelo”, dijo en entrevista con Pati Chapoy para su canal de YouTube sobre la forma en que surgió este rumor sobre él.

Uno de los romances más sonados del también conductor es el que tuvo con Thalía en los 90, algo por lo que no ha evitado ser cuestionado en más de una ocasión ya que fueron una de las parejas favoritas del espectáculo. En entrevista con “El Escorpión Dorado”, Jaime Camil indicó que su noviazgo duró un año aproximadamente y que habría sido la cantante quien le puso fin debido a que le surgió una oportunidad de trabajo en España, pero aún la recuerda con un cariño especial.

Historia de amor de Jaime Camil y Heidi Balvanera

Aunque mantiene los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, en la charla con la periodista de espectáculos Jaime Camil reveló que fue la fama de mujeriego la que habría hecho dudar a la modelo Heidi Balvanera de aceptar salir con él. Actualmente forman una de las parejas más estables de la industria con más de quince años de relación y en la que, indicó, han enfrentado momentos difíciles.

La pareja se conoció en 2004 y durante casi diez años mantuvieron una relación intermitente, pues terminaron en varias ocasiones sin revelar los motivos, finalmente, en 2011 anunciaron su compromiso. “Con anillo o sin él, siento con ella un compromiso rotundo. En todo este tiempo nunca me sentí soltero, sino comprometido y pareja de Heidi”, dijo el actor para la revista Hola.

En 2012 celebraron su unión por lo civil en Estados Unidos y un año después con una lujosa ceremonia religiosa que se realizó en la Basílica de Guadalupe en la ciudad de México. Tienen dos hijos, Elena y Jaime, con quienes viven en Los Ángeles, California, donde radican debido a los proyectos laborales del actor.

