Contén la respiración antes de ver a Thalía desde la tina a sus 52 años

Thalía continúa siendo una de las grandes artistas que ha dado México y que nunca pierde vigencia. Su extensa carrera en el mundo de la música y la actuación le ha valido grandes reconocimientos y el cariño de un vasto e incondicional público que se ha convertido en su fandom.

Thalía posando. Fuente: Instagram @thalia

La nacida en Ciudad de México tiene 52 años de edad y su trayectoria tiene más de 40 años, lo que da cuenta de que desde muy pequeña ya tenía en claro lo que quería ser. Thalía escaló tanto en fama que es reconocida a nivel mundial, al punto de haberse transformado en una abanderada de México en los escenarios más importantes.

Thalía posando. Fuente: Instagram @thalia

La también empresaria, reúne más de 21 millones de seguidores en sus redes sociales, desde donde ella los consiente con videos e imágenes sobre los proyectos profesionales en los que se embarca, los viajes que realiza, sus rutinas de belleza y las sesiones fotográficas en las que impone tendencia.

El posteo de Thalía en Instagram

Thalía ha logrado convertirse en toda una influencer en la industria de la moda y la belleza femenina. Es que a su talento y a su fama le ha sumado su belleza y sentido de la moda, llegando al punto de ser una inspiración para quienes quieren verse siempre bien, sea cual sea la ocasión.

https://twitter.com/ShowmundialShow/status/1706610575411679367

“Tú me hacías sentir diferente”, escribió recientemente Thalía en un posteo en su cuenta de Instagram en el que aparece cantando a capella desde la tina. La estrella mexicana reunió más de 55 mil likes en solo un par de horas y halagos que llegaron en comentarios como “Gracias por compartir tu talento con el mundo”, “Que lindo escucharte”, “Que hermosa canción”, “Un ángel”, “Tu voz siempre me emociona”, “Más bella no hay”, “Que belleza de mujer” y “Tu voz se escucha hermosa”, entre otros.

SIGUE LEYENDO

Thalía y su look para fiestas patrias más atrevido de la historia: lucía guitarras en lugar de brasier

Tras rumores de divorcio, Thalía se deja ver abrazada con misterioso y apuesto galán: FOTO