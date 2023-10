Alejandra Guzmán se confiesa sobre sus adicciones: "vas cavando tu tumba"

Durante las últimas horas el nombre de Alejandra Guzmán ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que le concedió una amplia entrevista a Pati Chapoy en las que habló de las distintas polémicas que atraviesa actualmente, sin embargo, uno de los temas que más repercusión tuvo fue el de sus adicciones pues habló como nunca sobre este oscuro episodio de su vida y sus declaraciones dejaron boquiabierto a todos sus fans.

Como se mencionó antes, estas impactas declaraciones de Alejandra Guzmán fueron vertidas durante una entrevista que le concedió a la titular de “Ventaneando” hace unas semanas atrás, sin embargo, fue en días recientes cuando Pati Chapoy difundió la charla completa en su canal de YouTube, en la cual, “La Reina el Rock” confesó que su relación con las drogas y específicamente con el alcohol, inició desde que era una niña pues creció en un ambiente donde abundaba la bebida, lo cual, nunca le prohibieron sus padres.

Durante la charla con Pati Chapoy, Alejandra Guzmán reconoció que su consumo de alcohol se intensificó cuando inició su carrera dentro de la música, es decir, a finales de la década de 1980 y confesó que el hecho de ser una celebridad propició que el problema se intensificara pues prácticamente todo el tiempo se la vivía de fiesta y fue dentro de este ambiente donde comenzó a consumir otras sustancias como la mariguana y la cocaína.

“Vas cavando tu propia tumba”, asegura Alejandra Guzmán

En otro momento de la entrevista, Alejandra Guzmán señaló que tenía 28 años cuando tomó consciencia de la gravedad de sus adicciones, por lo que por voluntad propia decidió internarse en un centro de rehabilitación, sin embargo, confesó que esto no fue suficiente para eliminar el problema pues recayó en múltiples ocasiones, lo cual, aseguró “es como cavar tu propia tumba”, no obstante, en su caso, señaló que pese a que ha tocado fondo en múltiples ocasiones siempre ha contado con el apoyo de su familia para poder salir adelante.

Alejandra Guzmán ha contado con el apoyo de su familia en su lucha contra las adicciones. Foto: IG: laguzmanmx

“Es parte del proceso (recaer), es como cuando enciendes una vela, entonces dejas de tomar; pero cuando tú recaes, enciendes la vela, pero no desde el inicio, desde donde la dejaste. Desde dónde estabas, te vas más abajo, el problema es que vas cavando tu propia tumba, tú vas viendo hasta dónde y hay gente que no tiene fondo, yo la lo he tocado, pero lo bueno es que he alzado la mano y pedido ayuda”, comentó Alejandra Guzmán.

¡Alejandra Guzmán ya le ganó la partida a las adicciones?

Cabe mencionar que, Alejandra Guzmán no quiso asegurar que ya tiene ganada la batalla contra las adicciones pues es una situación con la que convivirá por el resto de su vida, sin embargo, señaló que, actualmente ya puede ser como quiere ser sin la necesidad de un trago o alguna otra sustancia, además detalló que actualmente está enfocada en realizar distintas actividades físicas que le permitan mantenerse alejada de cualquier vicio.

