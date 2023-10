Alejandra Guzmán vivió uno de los días más importantes de su vida gracias a que no fue invitada a la boda de Michelle Salas

Alejandra Guzmán no fue invitada a la boda de su sobrina Michelle Salas pero eso provocó que la rockera pasará una de las noches más maravillosas de su vida, ya que celebró 35 años de trayectoria artística con un concierto en la Arena Monterrey donde fue cobijada por todos sus seguidores que la han acompañado a lo largo de los años.

Y es que mientras las personas especulan sobre si hay distanciamiento en la Dinastía Pinal, la interprete de "Hacer el amor con otro" prefiere centrarse en su trabajo y sigue triunfando, con canciones y rompiendo la taquilla con sus presentaciones, curiosamente la boda de su sobrina ocurrió el mismo día en que ella se reencontró con sus fans de Nuevo León así que eso le permitió celebrar a lo grande y brindar por sus logros.

Alejandra Guzmán celebra 35 años de carrera Foto: Instagram laguzmanmx

Alejandra Guzmán celebra 35 años de carrera artística en la Arena Monterrey

La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán derrochó talento durante su presentación donde interpretó sus más grandes éxitos que la han colocado en el gusto del público a través de los años, así como los nuevos temas que la siguen posicionando en las listas de popularidad y la mantienen vigente en las nuevas generaciones.

Aunque no dejó de mandarle buena vibra a la nieta de su hermana Sylvia Pasquel, "la amo", fue su respuesta cuando le preguntaron sobre la boda de Michelle, reiteró que no fue invitada pero le deseo lo mejor a los novios y se puso feliz por la asistencia de Luis Miguel, demostrando que no tiene ningún problema con las demás integrantes de su familia aunque fue excluida del evento.

La rockera cuenta con más seguidores en redes sociales de toda la Dinastía Pinal Foto: Instagram laguzmanmx

Alejandra Guzmán sobre sus 35 años de trayectoria artística: "siempre salí a dar lo mejor"

Durante la entrevista que ofreció a Pati Chapoy para el programa Ventaneando, la rockera más querida respondió sobre cómo habían sido estos 35 años de carrera artística "35 años de... veo gente, luces, aplausos, locura y mucho movimiento" además añadió que está trabajando y cuidando su salud para que esos 35 años se conviertan en 70 años de trayectoria artística "estar sana para brincar y seguir dando lata".

"Siempre salí a dar lo mejor con o sin alcohol", reconoció Alejandra Guzmán.

Se presentará el 26 de Octubre en la Arena Ciudad de México donde cantará los éxitos que la han colocado como una de las cantantes más talentosas del país y adelantó que tendrá grandes invitados, prometió una noche espectacular para todos los asistentes.

