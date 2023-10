VIDEO: Lisa de BLACKPINK no es bien recibida en Corea del Sur y piden que deje el grupo

La cantante tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, no fue bien recibida por la prensa de Corea del Sur durante su reciente llegada al aeropuerto de Incheon, en Seúl, pues fueron pocos quienes la estaban esperándola tras su llegada desde Francia.

Asimismo, fueron solo pocos fans quienes asistieron a verla, pues luego de su presentación en el Crazy Horse de París algunos de ellos se mostraron disgustados y amenazaron con dejar de seguirla si participaba en un espectáculo tan sensual como ese. Ante esta situación, los BLINK internacionales no se han mostrado preocupados, ya que ellos siguen apoyándola en todo lo que hace.

¿Piden que Lisa deje BLACKPINK?

Pese a que la mayoría de los BLINK espera que BLACKPINK regrese como grupo, lo cierto es estarán de acuerdo con la decisión que tomen, sobre todo Lisa, quien en las últimas semanas ha recibido mucho odio por parte de sus seguidores en Corea del Sur tras su show en el cabaret parisino, por lo que les gustaría que se independice de la girlband.

De hecho, en redes sociales han sugerido que debería dejar a Jennie, Rosé y Jisoo, ya que ella cuenta con un gran talento artístico. "Ellos se lo pierden. Lisa merece todo el apoyo del mundo, ojalá no regrese a ese país", "No importa si los medios coreanos no la esperan. Ella es mundialmente conocida y muchas personas la amamos", "Yo realmente espero que logre independizarse. Amo a BLACKPINK, pero las quiero a todas felices" y "Lisa merece mucho apoyo", fueron algunos de los comentarios en la red.

¿Por qué Lisa regresó a Corea del Sur?

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cuál Lisa regresó a Corea del Sur, pero los BLINK creen que podría seguir negociando su contrato con la YG Entertainment, ya que hasta el momento no se ha confirmado que renovó con dicha empresa. Sin embargo, se veía muy tranquila y feliz cuando llegó al aeropuerto, por lo que sus fans deben sentirse tranquilos al respecto.

Por otro lado, llamó la atención la poca seguridad que llegó con la maknae de BLACKPINK, pues en sus últimos viajes no ha contado con guardaespaldas que la protejan de las personas que se le puedan acercar en el aeropuerto.

