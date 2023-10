La madre de Lisa de BLACKPINK elimina su Instagram tras recibir odio por el show en Crazy Horse

Luego de que la cantante tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK se presentó en el cabaret Crazy Horse de París, ha recibido toda clase de críticas en redes sociales, por lo que sus fans, quienes son llamados BLINKS, han intentado defenderla.

Sin embargo, la intérprete de "MONEY" no ha sido la única que ha sido atacada, pues su madre también ha recibido el odio de sus haters. Por esta razón, decidió eliminar su cuenta de Instagram, ya que sus publicaciones se llenaron de mensajes contra su hija tras su sensual show en Francia.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

Mamá de Lisa decide eliminar su Instagram

Pese a que la madre de Lisa suele ser muy cercana a los fans de BLACKPINK y siempre comparte contenido en redes, recientemente decidió borrar su cuenta en la plataforma de Instagram tras recibir odio masivo de internautas, ya que este tipo de mensajes pueden afectar su salud mental.

Ante esto, los BLINKS se han mostrado sumamente molestos, pues aseguran que no deberían molestar a la madre de Lisa, ya que ella no tiene nada que ver con lo que hace su hija. Además, afirman que la tailandesa es una adulta que puede tomar sus propias decisiones y no deberían comentar sobre lo que hace a su mamá, ya que ella lo sabe muy bien, pues siempre la apoya en todo lo que hace.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Regresará la mamá de Lisa a Instagram?

La madre de Lisa, quien estaba como @chitthipbruschweiler en Instagram, podría no regresar a las redes sociales tras los mensajes contra la tailandesa o al menos no se forma pública como antes lo hacía, pues muchos haters se aprovechan para comentar cosas feas de la maknae de BLACKPINK.

Por esta razón, el fandom de la girlband se ha mostrado muy triste, pues la madre de Lalisa era la única que compartía contenido sobre las chicas, pues hasta el momento ninguna de otras madres de BLACKPINK ha interactuado tanto como ella con los fans. "Ojalá que regrese, que triste. La extrañaremos mucho" y "Todo por culpa de esos fans inmaduros, pero será lo mejor para ella", fueron algunos de los comentarios.

(Créditos: Instagram / @chitthipbruschweiler)

