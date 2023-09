Internautas coreanos exigen no relacionar a Lisa con BLACKPINK y el K-Pop por a su participación en un cabaret

En redes sociales, la cantante tailandesa Lisa ha sido sumamente atacada tras confirmar su participación en un show estilo burdelesque en el Crazy Horse de París, pero recientemente sorprendió que algunos internautas coreanos exigieron que dejen de relacionarla con el grupo BLACKPINK, el K-Pop y Corea del Sur por esto mismo.

De hecho, algunos mencionaron que el espectáculo que dará en dicho cabaret no debe ser relacionado con la cultura coreana, ya que Lalisa es tailandesa y sus decisiones no deben involucrarse con la industria musical coreana. Sin embargo, la intérprete de "SOLO" se ha mostrado muy segura en redes sociales y no piensa cancelar el show pese a los malos comentarios.

¿Por qué no quieren que Lisa actúe en el Crazy Horse?

Crazy Horse Paris es famoso porque es cuenta con los shows más sensuales de la ciudad, pero en la cultura coreana esta clase de espectáculos son mal vistos y no es común que artistas del K-Pop los hagan. Por esta razón, muchos esperan que Lisa cancele sus presentaciones o pronto deje de formar parte de BLACKPINK, pues consideran que "ensucia" la imagen del grupo y toda la industria.

"¿Por qué elige cosas tan bajar para realizar?", "No tendría problema con su show, pero se presenta como 'artista K-Pop' y mancha el nombre de todos", "¿Por qué sus fans la apoyan en esta clase de cosas? Que tontos" y "No me importa lo que haga, pero que deje de llamarse cantante K-Pop", fueron algunos de los comentarios.

Lisa da probadita de su show en Crazy Horse y surge polémica

"No puedo esperar a que pase, nos vemos pronto", escribió Lisa en su último post de Instagram, donde hace poco también compartió cómo será su espectáculo en el Crazy Horse de París y dejó con la boca abierta a todos, ya que dejó ver su hermosa silueta entre luces de color azul.

"No escuches a los haters Lisa, tú eres una Diosa", "Estamos ansiosos por ver este espectáculo, te amamos Lisa" y "No podemos esperar, será increíble" y "Hazlo, tú puedes Lili", fueron algunos de los mensajes de apoyo de sus fans, quienes son conocidos como BLINKS.

