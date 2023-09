Lisa de BLACKPINK se quedará en París por un tiempo y preocupa a BLINK por el futuro de la girlband

A pocos días de que el contrato de BLACKPINK con YG terminó, sus seguidores, llamados BLINK, se han mostrado muy preocupados en las redes luego de que Lisa apareció en el aeropuerto de Incheon sin seguridad, pues más tarde, cuando llegó a París, fue recibida por guardias que no pertenece a la agencia de entretenimiento, lo que hizo que surgieran muchas especulaciones al respecto.

Además, la empresa YG Entertainment no ha confirmado que Jennie, Rosé, Jisoo o Lisa sigan trabajando con ellos, por lo que el temor de que las chicas no regresen como grupo ha crecido en los BLINKS.A su vez, ha llamado la atención que la intérprete de "MONEY" no regresará a Corea del Sur en un largo periodo debido a su agenda en Europa.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Lisa se quedará en París?

Tras su llegada a París, Lisa permanecerá unos días en dicha ciudad, pues primero presentará los shows que tiene programados en el cabaret Crazy Horse y posteriormente se quedará para algunos eventos de moda que tiene pendientes. Hasta el momento, toda la agenda que cumplirá han sido decisiones de ella, pues su contrato con YG expiro hace unas semanas.

De hecho, se rumora que será hasta a mediados de octubre que se quede disfrutando de París, por lo que no hay planes de que regrese a Corea pronto. Además, podría pasar los días con quien supuestamente está saliendo, el magnate francés Frederic Arnault, quien supuestamente fue a recogerla al aeropuerto cuando llegó.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Lisa de va de BLACKPINK?

Ante los rumores que han surgido en redes sociales sobre la supuesta disolución de BLACKPINK, la YG Entertainment no ha emitido comunicado. Sin embargo, los BLINKS han mostrado su apoyo a las chicas y en redes sociales aseguran que sea la decisión que tomen las apoyarán en sus actividades futuras.

Por su parte, Lisa ha usado su cuenta de Instagram para compartir a sus fans un poco de lo que será su espectáculo en el Crazy Horse de París, el cual ya agotó todas las entradas, por lo que se desconoce cuál es su postura ante los rumores de una salida.

SIGUE LEYENDO:

ARMY defiende a BTS y se lanza contra Hybe por usar portadas “baratas” para los discos de la boyband

BLINKS se lanzan contra Jungkook de BTS y lo acusan de “colgarse” de otros artistas