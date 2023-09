ARMY defiende a BTS y se lanza contra Hybe por usar portadas “baratas” para los discos de la boyband

BTS, una de las agrupaciones de K-Pop más famosas de todos los tiempos, se ha ganado el cariño de sus fans por su carisma, pero también por su indudable talento, pues con canciones como "Fake Love", "Dynamite" y "DNA" se han posicionado entre las mejores de su género.

Sin embargo, sus fans, conocidos como ARMY, se han mostrado descontentos con sus últimos lanzamientos de los miembros, pues aseguran que la agencia Hybe ha gastado poco para promocionarlos. De hecho, acusan a la empresa de usar portadas “baratas” para los discos de la boyband.

¿ARMY se lanza contra Hybe?

No es la primera vez que los fans de BTS se muestran molestos con la empresa coreana, pues anteriormente se lanzaron contra esta por no cuidar de sus artistas al dejar que Jungkook o V fueran atacados por personas en distintos eventos promocionales o aeropuertos. Sin embargo, en esta ocasión, el ARMY se molestó debido al poco dinero que Hybe invierte en sus cantantes, sobre todo en los Bangtan Boys.

Según el fandom de BTS, Hybe no se ha esforzado en los diseños de los últimos discos de la agrupación, pues afirman que han sido "sencillos" y "baratos", por lo que reclaman mejores portadas para los siguientes trabajos de los integrantes. "¿Dónde gastan el dinero?", "La estética ha sido mala en los últimos discos", "La portada de 'Take Two' es muy mala" y "Son diseños de Photoshop de principiantes", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué diseños no le agradaron al ARMY?

El ARMY detalló que los diseños que menos les agradaron fueron: "Take Two" de BTS; "Bad Decisions" de BTS; "Seven" de Jungkook y "Angel" de Jimin, pues todos estos fueron muy sencillos para ser de cantantes tan grandes como lo son la boyband. Por este motivo, pidieron a la empresa esforzarse más en los siguientes trabajos musicales de los chicos.

