V de BTS se viste de oso para sorprender a Army

Taehyung siempre se ha caracterizado por ser el más romántico y con gustos clásicos en el grupo BTS. Esta vez, no fue la excepción, V no vio mejor promoción a su canción Slow Dance que salir a las calles de Corea e invitar a Army a un concierto privado. El momento ha causado la envidia de muchas fans a nivel mundial, quienes no podían creer lo afortunadas que los coreanos de tener cerca a los miembros del grupo.

Si hablamos de un animal favorito de V, ese es el oso. El idol tiene una canción con el nombre de "Winter Bear", él ha dicho que le parece un animal muy tierno y cálido por lo que se identifica como tal. Es por ello que en esta ocasión, como método de sorprender a Army y de lanzar su canción "Slow Dance", V se vistió de oso para invitar a las personas en la calle a un concierto privado. En un video viral, las personas no mostraban interés sobre el chico vestido de oso y pasaban, pero las afortunadas fueron dos estudiantes de escuela.

V de BTS vestido de oso con las Armys de Corea. | Créditos: Captura de Youtube.

Las dos amigas, decidieron acompañar al osito, mientras tomaban café. Al inicio, ambas no entendían nada de lo que le decía el muñeco por lo que solo atinaban a reírse. Hasta que, el oso les dice si ustedes van, lograrán ver a Taehyung por un minuto. Las adolescentes no le creían, pero decidieron ir y cuando llegan al salón, grande fue su asombro al ver a V cantar. Al terminar la canción, el telón se volvió a cerrar y las chicas pasaron a retirarse sin creer que el mágico momento fuese cierto.

Especial de Bangtan TV

Estos videos están disponibles en el canal oficial de los chicos de BTS, Bangtan Tv. Donde ahora después del especial de Suga y su despedida para elistarse al servicio militar. Este especial es continuado por V, quien está haciendo shows e interacciones con las Armys, lanzando sus nuevas canciones como solista.

