El actor coreano Dex declara su gusto por Sana de Twice y los Once enloquecen

Hace unos días, se grabó una entrevista que realizó el actor Dex a Sana del grupo femenino Twice. Durante esta entrevista, tanto la idol como el actor no ocultaron sus gustos del uno por el otro, como también la admiración por el trabajo que realizan. Pero lo que terminó por sorprender a Once y a los fans del actor fue que él no tenga reparos en decirle a Sana que es el tipo de mujer que le gusta.

Dex Friedge Interview

La romántica interacción entre Sana y Dex fue durante una emisión del programa, "Dex Friedge Interview". Este es un espacio que conduce el actor, en el que realiza entrevistas divertidas a famosos. Sana fue una de las primeras invitadas al show, esto generó muchas expectativas porque la cantante suele ser muy introvertida en las entrevistas y Dex es del tipo serio que no suele interactuar a profundidad públicamente con otras personas.

Sin embargo, desde que producción le hizo saber al conductor, sobre la integrante de Twice en el show. Dex se puso nervioso y empezó a consultar con la producción, cómo debería interactuar o cómo debería recibir a la cantante. Esto fue la primera señal para que Once enloquezca.

Dex el conductor de "Dex Friedge Interview", se pone nervioso sobre la presencia de Sana. | Créditos: Captura de Youtube.

Dex declara su gusto a Sana

Cuando Sana hizo su ingreso al set, el conductor no pudo ocultar su nerviosismo y sonreía en cada momento. La producción tampoco ayudó a rescatar del tenso momento al actor. La cantante por su lado, se mostró amable y alegre por la reacción de Dex, demostrando su manejo ante la situación. Sin embargo, ella fue quién dio el primer paso y le dijo que le parecía guapo, esto sacó aún más de contexto al actor quien no pudo evitar sonrojarse más ante la idol.

Sana de Twice diciéndole guapo a Dex, poniéndole más nervioso. | Créditos: Captura de Youtube.

Sana trató de ayudar al actor, pero con cada revelación que hacía, Dex sonreía más y más. La cantante dijo que había decidido aceptar la invitación al programa por una antiguas declaraciones del actor hacia ella, donde ella lo escuchó decir que es su tipo ideal. Esto le pareció un lindo gesto a la idol, por lo que no dudó en ir al programa y pese a que la cantante trató de amenizar el momento el actor se sintió más avergonzado. Dex le dijo que le parecía, bonita y que es su tipo ideal.

Por un momento, ambos se quedaron paralizados y sonrientes. Los comentarios que ponía la producción, vestía las imágenes como si fuera un K- drama en tiempo real. Al finalizar la entrevista ambos artistas se agradecieron por el momento ameno. Estaremos atentos si esta nerviosa declaración se hace realidad.

