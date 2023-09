BTS: las seis canciones más románticas de la boyband que te harán suspirar

Desde baladas apasionadas hasta letras conmovedoras, estos éxitos inolvidables prometen derretir incluso los corazones más fríos. En grupo y como solistas, los chicos nos han demostrado ser muy románticos a la hora de componer cada cada canción. ¡Prepárate para el romance desbordante con BTS!.

Spring Day

En el número uno de nuestra lista, "Spring Day" se alza como una oda a la nostalgia y el amor perdido. Los chicos de BTS tocan las fibras más profundas de nuestros corazones con esta emotiva canción que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. Esta canción también tiene su versión en japones, debido al gran éxito que alcanzó.

Te extraño

Decir esto me hace extrañarte más

A pesar de que estoy mirando tu foto

Te extraño

El tiempo es tan cruel

Nos odia

Incluso ver tu cara una vez

Es difícil entre nosotros

Serendepity

Esta canción encabeza las listas de reproducción de los amantes del romance. La voz dulce y seductora de Jimin te hará suspirar, mientras te sumerges en un mundo de pasión y ternura. Este fue uno de los primero solos del artista, además de ser el primero por sacar una canción del genero romántico.

Todo esto no es una coincidencia

Solo, solo a través de mis sentimientos

El mundo entero está diferente de lo que era ayer

Solo, solo con tu alegría

Butterfly,

Una canción que evoca la belleza de un amor frágil y efímero. La poderosa interpretación vocal de Jungkook y las letras profundas te dejarán con ganas de más. Esta obra de arte pertenece al álbum "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever", fue el primer álbum recopilatorio del grupo.

No pienses en nada.

No digas ni siquiera una palabra.

Solo dame una sonrisa. Todavía no puedo creerlo.

Todo esto parece un sueño.

No intentes desaparecer.

Euphoria

La canción que nos transporta al mundo del amor puro. "Euphoria" trata sobre encontrar la felicidad en el amor y la voz angelical de Jungkook te llevará a las nubes. Esta canción tiene mucho significado para JK, porque fue su primer solo y además, de que él confirmara que es dedicada para sus compañeros de BTS.

Eres el Sol que asciende otra vez en mi vida

Una reencarnación de mis sueños de infancia

No sé lo que son estos sentimientos

Quizá esto también sea un sueño

Snow Flower

Taehyung no podía estar ausente en esta lista. Esta canción fue publicada en vísperas de navidad, el cantante había confirmado en uno de sus lives que tenía una sorpresa para Army. "Snow Flower", es una balada hermosa, que habla sobre cómo esperar puede también ser una muestra de amor.

El mundo entero está lleno de flores blancas

Haciendo nuestro tiempo aún más especial

En estos tiempos estáticos

Deseo que se caigan flores en tu triste sonrisa

Moon

Jin, el "Worldwide Handsome," muestra su amor por los fans en "Moon." Esta canción es un regalo a los seguidores de BTS y una declaración de amor que derrite corazones. Además, Jin dijo que cuando se imagino pertenecer a un grupo de cantantes se imaginaba cantar este tipo de canciones, que van más con su estilo.

¿Desde cuándo la Luna y la Tierra

Estuvieron tan cerca?

Tu sola existencia es brillante

¿Puedo quedarme a tu lado?

Eres mi Tierra

Sigue leyendo

Explosión musical: Anitta y TXT sorprenden al fandom con una colaboración épica

K-pop y K-drama: Famosos coreanos que nos dejaron este año por presión mediática

Jimmy Fallon y 'The Tonight Show': ex trabajadores lo exponen como tóxico y él se disculpa