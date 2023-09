Jimmy Fallon y 'The Tonight Show': ex trabajadores lo exponen como tóxico y él se disculpa

El popular presentador de televisión Jimmy Fallon se encuentra en el ojo de la tormenta después de que 16 extrabajadores de su programa salieran a la luz con denuncias de un ambiente laboral tóxico y acusaciones de ataques de ira. Las alegaciones de los exempleados han dejado a muchos conmocionados, ya que Fallon se ha mantenido como un ícono amigable en la televisión durante años.

Los denunciantes afirman que el conductor del programa no solo promovía un ambiente de trabajo hostil, sino que también tenía arrebatos de ira que dejaban a todos atónitos. En la revista Rolling Stone y el periódico Daily Mail hicieron una nota publicando la identidad de los 16 trabajadores de “The Tonight Show” que denunciaron las actitudes de Jimmy Fallon cuando se apagaban los reflectores. Uno de ellos, incluso, confesó que el conductor actuaba de manera “desdeñoso e irritable” cuando estaba en reunión con la producción.

“La gente no bromeaba en la oficina y no se quedaban quietos hablando entre ellos. Fue muy parecido a concentrarte en lo que sea que tengas que hacer porque Jimmy está de mal humor, y si ve eso, podría salir volando”.

El medio de Rolling Stone, también se contactó con él para recibir su descargo. En un entrevista para la revista, Fallon dijo que se sentía muy avergonzado por todo lo sucedido en estos últimos días.

“Es vergonzoso y me siento muy mal. Lo siento si te he avergonzado a ti, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decírtelo”.