“No al feminicidio”, hijo de Yesika Paola manda desgarrador mensaje tras el asesinato de su madre

Tras el feminicidio de Yesika Paola Chávez Bocanegra en Bogotá, Colombia le realizaron un homenaje afuera del salón de belleza donde fue asesinada a balazos por su expareja, quien después de cometer el crimen también se quitó la vida y lo que más llamó la atención del referido evento es que el hijo de la joven estilista tomó un altavoz y mandó un desgarrador mensaje con el que pidió un alto a la violencia contra las mujeres.

El feminicidio de Yesika Paola ocurrió la noche del pasado lunes 22 de abril en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, Colombia, la joven de 26 años de edad se encontraba trabajando al interior de un salón de belleza cuando su expareja, Andrés Julián Mesa Ramírez, un hombre de 36 años de edad que era miembro activo de la Policía Nacional colombiana le disparó en 10 ocasiones, posteriormente, el sujeto accionó su arma contra su cabeza y murió minutos después cuando fue trasladado a un hospital.

Leyenda

La cruda escena fue captada por las cámaras de seguridad instaladas al interior del local y como era de esperarse, la grabación se hizo viral en plataformas digitales donde se generó una gran indignación en torno a este caso que ya le está dando la vuelta al mundo.

Así fue el desgarrador mensaje que mandó el hijo de Yesika Paola

Elián Perdomo, hijo de Yesika Paola estuvo presente en uno de los homenajes que se hicieron en memoria de su madre y tras conmoverse por las muestras de solidaridad y apoyo que recibió decidió tomar un altavoz para agradecer a los asistentes y aprovechó para mandar un desgarrador mensaje, el cual, emitió entre lágrimas.

“Buenas noches para todas las damas y caballeros que están acá para conmemorar el fallecimiento de mi mamá, de una buena mujer, de una buena mamá, quiero decir que no al feminicidio, que cuando denuncian que agarren al feminicida, que no los dejen libres para evitar más casos como el de mi mamá porque si no, las mujeres van a terminar disminuyendo y ellas son las que nos dan la vida”, expresó el menor de aproximadamente 10 años de edad entre lágrimas.

Cabe mencionar que, además de Elián, Yesika Paola era madre de otra niña llamada Victoria, la cual, fue producto de su relación con Andrés Julián Mesa Ramírez, quien, según las investigaciones de las autoridades colombianas, ya contaba con al menos dos denuncias previas por violencia familiar.

Yesika Paola tenía tan solo 26 años de edad. Foto: FB: NoticiasPopularesdeIbague

El cuerpo de Yesika Paola será inhumado el sábado 26 de abril en su natal Chaparral, Tolima donde también se llevará a cabo una ceremonia y un homenaje, además, la familia de la joven estilista pidió a los asistentes llevar globos blancos para darle el último adiós.