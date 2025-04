Alfredo Adame y Niurka Marcos se lanzan contra Galilea Montijo y Andrea Legarreta: “no saben hacer otra cosa"

Si hablamos de mujeres famosas y exitosas, no podemos dejar de mencionar a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes son toda una institución en la televisión mexicana y que además, el público las quiere y respeta, no por nada han permanecido al frente del programa matutino más exitoso en la tv abierta.

Pese a lo anterior, existen algunos famosos que opinan lo contrario, tal es el caso de Alfredo Adame quien se sabe tiene una muy mala relación con Andrea Legarreta a quien en diversas ocasiones ha insultado y ahora durante su estadía en La Casa de los Famosos All Star, ya hizo un fuerte comentario en contra de la conductora de Hoy.

A través de la red social Tiktok ha circulado un video en el que se puede ver en una conversación a los participantes de La Casa de los Famosos All Star como Niurka Marcos, Rey Grupero y Alfredo Adame, quienes hablan sobre como es que el público llega a encasillar a los actores o conductores.

Y es que, de acuerdo con Niurka las personas no pueden dejar de ver a presentadores como conductores de TV, tal y como le ha sucedido a Galilea Montijo y Andrea Legarreta quienes aunque también son actrices, es raro verlas en una telenovela o programa unitario.

“La gente ya no puede dejar de verte como el conductor, le ha pasado a muchas compañeras. Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta) ya no pueden hacer otra cosa porque la gente no las ubica en otro personaje”, dijo Niurka