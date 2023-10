Ernesto D'Alessio está dispuesto a casarse de nuevo con su ex, Charito Ruiz: "mi corazón sigue teniendo dueña"

El famoso cantante y actor, Ernesto D'Alessio sorprendió a todos sus seguidores al conceder su primera entrevista después de que hiciera oficial su separación de su esposa, Charito Ruiz, con que pasó los últimos 16 años en matrimonio y procrearon a sus 4 hijos.

Fue a mediados de este año cuando el galán de televisión y la influencer anunciaron que su larga relación sentimental había llegado a su fin. Semanas después trascendió que el motivo de su separación fue una infidelidad de parte de él. Trascendió que la pareja intentó continuar su relación, pero no funcionó.

El cantante rompió el silencio. Foto: Especial

¿Qué dijo Ernesto D'Alessio de Charito Ruiz?

La mañana de este jueves 12 de octubre el programa matutino "Sale El Sol" compartió las primeras declaraciones que hizo Ernesto D'Alessio tras anunciar su separación de Charito Ruiz. El hijo de la cantante Lupita D'Alessio se mostró muy serio a los cuestionamientos que le hizo la prensa.

Sin guardarse nada el cantante dijo que mantiene contacto con su exesposa, Charito Ruiz, pero únicamente para ponerse de acuerdo en las condiciones que firmaron en su separación. Aseguró que no existe ningún tipo de conflicto entre ella y su expareja.

"Uno firma un acuerdo, pero ella y yo no seguimos ese acuerdo al pie de la letra. Tenemos contacto todo el día, firmes un divorcio, pero no terminas agarrado de las greñas. En una de esas nos volvemos a casar", señaló.

Finalmente el hijo más famoso de Lupita D'Alessio confesó que su corazón ya tiene dueño y aseguró que no se volvería a casar. Afirmó frente a las cámaras que si llega al altar una vez más será nuevamente con Charito Ruiz. No se cerró a una nueva oportunidad con su ex.

"Mi corazón sigue teniendo dueña. No me voy a volver a casar, me casé una vez, ella es la madre de mis hijos, si llegó al altar otra vez tiene que ser con ella", apuntó.

¿Qué pasó entre Charito Ruiz y su esposo?

A finales del mes de junio los fans de la farándula quedó en completo shock después de que Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz compartieran un comunicado en el que hicieron oficial su separación después de 16 años, tiempo en el que procrearon a sus 4 hijos.

“Debido al gran cariño y apoyo que a través de los años nos han mostrado, decidimos hacerles llegar este comunicado. Después de 16 años de un hermoso matrimonio, cuatro hijos que amamos y que son nuestra vida entera; luego de haberlo platicado y meditado a conciencia, de mutuo acuerdo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. No ha sido una decisión fácil", escribieron en un comunicado.

La pareja se separó en este año. Foto: Especial

