Mariazel se reafirma como la reina de los mini shorts, así luce estas prendas en el otoño

Además de ser una de las conductoras más solicitadas del momento en la televisión mexicana, Mariazel también ha logrado posicionarse en redes sociales como todo un referente de la moda gracias a sus espectaculares outfits con los que deslumbra en cualquier tipo de ocasión y para probar este punto solo hace falta ver la última publicación que realizó en sus redes sociales pues resulta que la también actriz de origen español dio una nueva cátedra de estilo al demostrar que los mini shorts seguirá siendo tendencia durante el otoño y como era de esperarse, la querida “hermana disfuncional” se llevó decenas de elogios.

Fue a través de su perfil oficial de X o Twitter donde Mariazel Olle Casals realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo un doble objetivo pues además de promocionar su nuevo proyecto, un programa de comedia llamado “Humor sin barreras”, también aprovechó para derrochar estilo y reafirmarse como todo un gurú de la moda.

Mariazel derrocha estilo en cada producción en la que participa. Foto: X: Mariazelzel

Mariazel marca la tendencia otoñal con los mini shorts más trendy

Respecto al espectacular outfit que Mariazel eligió para derrochar en esta ocasión, la integrante de “Me Caigo de Risa” eligió como prenda principal un coqueto mini short de talle alto en color beige, el cual, tenía discretas aplicaciones de lentejuelas en la cintura y gracias a dicha prenda, la también actriz de 41 años de edad pudo dar una nueva cátedra de moda ya que demostró que este tipo de prendas seguirán siendo lo más trendy del otoño ya que solo basta elegir el color adecuado para derrochar estilo.

Mariazel marcó la tendencia otoñal con estos coquetos minishorts. Foto: X: Mariazelzel

Para complementar su espectacular look, Mariazel estaba utilizando una blusa que también tenía algunos de los colores más predominantes de la temporada pues era café, naranja y tenía algunos detalles en blanco, además dicha prenda tenía un pronunciado escote en “V” y no tenía mangas, por lo que este elemento le aportó cierto toque de sensualidad a su imagen y por si faltara algo, la también empresaria calzó un par de zapatillas altas en un tono dorado que combinó a la perfección con el resto de su look.

Mariazel se lleva decenas de elogios tras derrochar estilo

La también presentadora de TUDN replicó su publicación en todas y cada una de las redes sociales en las que tiene presencia y tal como lo esperaba, todas ellas tuvieron una gran repercusión, por lo que los likes no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por cientos, además, como ya es costumbre en cada publicación que realiza, la caja de comentarios se llenó con elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula que además de destacar su belleza también reconocieron su desarrollado sentido de la moda.

Mariazel se llevó decenas de elogios por su arrolladora belleza. Foto: X: Mariazelzel

“Estás lindísima”, “La más guapa de todas”, “Eres un bombón”, “Siempre imponiendo moda”, “¡Qué look!”, “Cada día más hermosa”, “Divina”, “Toda una reina”, “Eres una diosa”, “La perfección sí existe” y “Simplemente espectacular” fueron algunos de los elogios que se llevó Mariazel.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor se luce desde un yate con el microbikini más trendy del otoño

Andrea Meza presumió el traje de baño enterizo más chic de la temporada