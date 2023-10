Mariazel paraliza TikTok con look de minishort y top, así le llovieron halagos: VIDEO

Un nuevo trend se ha hecho viral en redes sociales con la canción "Según quién", el gran éxito de Maluma con Carin León, del que no se salva el mundo del espectáculo, pues mientras Maya Nazor le habría mandado una indirecta a su ex Santa Fe Klan, Mariazel aprovechó la viralidad para presumir un look de impacto y además presumir algunos pequeños pasos de baile e incluso señas groseras para divertir a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la miembro de una familia disfuncional compartió un nuevo video que rápidamente atrajo la atención de los internautas y que ella misma no dudó en compartir en sus distintas plataformas oficiales. Entre los muchos detalles que destacan de la grabación no sólo brilla el trend viral, sino también su majestuoso look que es perfecto para los días más cálidos del otoño, demostrando así que en esta temporada no sólo hay que llevar las prendas más abrigadoras.

Así sorprendió a sus fans. (Foto: TikTok @mariazelzel)

Mariazel revienta la red con trend de TikTok y look en minifalda

En el video que rápidamente superó las 600 mil reproducciones en la plataforma de videos se observa a Mariazel en el jardín de su casa y con su perrito de fondo, mientras que ella aprovecha la luz del día y del calor del momento para presumir su belleza y sentimiento por esta canción que muchos ya tienen como la favorita de la temporada. Asimismo, realiza un playback de la frase "quién put** te dijo que aún te lloro", no sin antes realizar algunas señas que le dan mayor credibilidad al trend.

Como parte final de su video viral, la famosa de 42 años le dio la espalda a la cámara para lucirse descalza y disfrutando del pasto, pero también para dejar ver su look de forma completa y demostrar que durante el otoño los colores blancos y las prendas frescas seguirán dentro de las tendencias de moda favoritas. Por supuesto, sus fans no perdieron la oportunidad de llenarla de halagos.

"Hasta las señas de maldiciones contigo son tiernas", "estaba esperando que lo hicieras", "eres genial en tus videos, me gustan mucho. Eres mi amor imposible", "me encantas", "hermosa y muy chula", "qué guapa Mariazel" y "la mejor tiktoker" son algunos de los comentarios que sus fans le dejaron.

Mariazel presumió su belleza con este look. (Foto: TikTok @mariazelzel)

Mariazel da cátedra de moda con look de minishort y top

Tal y como te adelantábamos, con este video Mariazel dio mucho de qué hablar y entre los detalles también destaca su look de impacto que aunque resulta muy veraniego por llevar un puro color blanco, también es preciso para lucir durante los primeros días del otoño con el clima cálido. Para la ocasión no dudó en llevar un minishort que por enfrente recupera una caída cruzada y con un moño que fácilmente se confunde con una falda; mientras que por detrás se aprecia el corte de las piernas.

Por otro lado, la conductora sorprendió y conquistó a sus fans al combinar esta prenda con un top de escote cuadrado, uno de los más elegantes del otoño y que además se complementa a la perfección con unas mangas abultadas como las que presumió la famosa y hasta la altura de los codos. De esta manera, también dejó a la vista su abdomen de infarto y en la espalda llevó un último escote que le da un toque extra juvenil a su imagen.

