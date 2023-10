Paola Rojas confiesa que saldría con un hombre más joven, pero tiene que estar "dispuesto a ser víctima de bullying": VIDEO

Paola Rojas dejó a todos con la boca abierta al revelar que estaría dispuesta a salir con un hombre más joven que ella, sin embargo, este tendría que cumplir una serie de condiciones, entre ellas soportar el "bullying" que le haría. A pesar de que la periodista y conductora ya tiene una pareja, dio su respuesta al caso hipotético de que estuviera soltera y tuviera que empezar una relación con alguien más, por lo que no descarta salir con personas los que le lleve algunos años.

Esta semana en "Netas Divinas" estuvo como invitado Juanpa Zurita, quien está promocionando la película "¿Quieres ser mi hijo?", en la que trata el tema de una relación entre un jovencito y una mujer madura. Debido a esto, el programa se centró en aquella posibilidad y fue a la periodista a la que se le preguntó cuáles eran las características que tendría que tener un hombre menor para que considerara salir con él.

Paola Rojas dispuesta a salir con hombres menores que ella

La presentadora de televisión contestó que independientemente de la edad el hombre que quiera tener una relación con ella tiene que cumplir las mismas exigencias. Paola Rojas mencionó que el sujeto tendría que tener un buen sentido del humor, ser inteligente, independiente y que no le tenga miedo a los prejuicios, además, mencionó en tono de broma que tendría que soportar el bullying, pues hay que destacar que la periodista suele "llevarse pesado" con las personas cercanas.

"Tendría que tener las mismas características independientemente de su edad. Que sea divertido, inteligente; supongo que si va a ser menor, mucho menor que sea libre, en términos que no le importen las críticas, los prejuicios sociales, que además esté dispuesto a ser víctima de bullying, porque salir conmigo eso implica, que no viva con sus padres", destacó Rojas, de 46 años, que añadió que también tendría que ser autónomo y que tener un trabajo.

Paola Rojas revela que no le importa el físico ni la edad para salir con un hombre IG @paolarojas

¿Cómo le gustan los hombres a Paola Rojas?

De acuerdo a lo que reveló Paola Rojas durante el programa, las características mencionadas anteriormente son las que ella le gustan de un hombre. Sin embargo, al preguntarle si le atrae el físico, la periodista destacó que eso no le importa. "No me interesa el abdomen del señor con el que duermo. No me importa si tiene barriguita", destacó la conductora que actualmente tiene una relación con Marcelo Imposti, empresario argentino que robó su corazón, tras el divorcio de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como Zague.

