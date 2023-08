Paola Rojas confirma estar nuevamente enamorada y da detalles de cómo conoció a su nuevo novio: "es el guapo aquel que no puedo dejar de mirar"

Aunque desde hace poco más de 10 meses Paola Rojas confirmó su romance con el empresario Marcelo Imposti, recientemente en una de las emisiones del programa “Netas Divinas”, la cual conduce junto con Galilea Montijo, Consuelo Duval y Daniela Magún, reveló más detalles de cómo es que comenzó este romance.

Y es que, como si fuera una broma del destino, Paola Rojas reveló que ella y su actual pareja ya se habían conocido desde hace muchos años en una fiesta, aunque ella no recuerda con muchos detalles ese momento, su novio asegura que desde aquel ocasión sabía que ambos iban a terminar juntos.

De acuerdo con la periodista, el reencuentro entre ellos se dio en un restaurante, al cual acudió con su amiga y compañera Daniela Magún por lo que ella fue testigo y hasta cupido.

“Estaba comiendo con Daniela, de pronto se para Dani y cuando regresa me dice; ‘oye, ese tipo que está ahí, y yo ‘¿cuál?, ¿el guapo que me fascina y que no puedo dejar de mirar?’. Dice: ‘Ese dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada’”, recordó Paola