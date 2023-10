¿Indirecta para Santa Fe Klan? Maya Nazor manda "mensaje" a días de la aparición del cantante con otra mujer

Maya Nazor se ha convertido en una de las influencers más importantes en México, pues además de su belleza, ha conquistado a sus fans con una cercanía impresionante que mantiene con ellos a través de redes sociales y por si fuera poco, también por siempre mostrarse auténtica ante su audiencia. Por supuesto, su carisma no es lo único que la ha llevado a la fama, sino también algunos escándalos con los que se ha convertido en el ojo del huracán.

Probablemente entre sus polémicas más recordadas destaca su relación con Santa Fe Klan, con quien además tuvo un hijo que ambos mantienen alejado del ojo público, así como su inesperada ruptura de la que se habló por semanas, además de las apariciones que cada uno ha tenido por separado, tal es el caso de la relación que el rapero tuvo con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz y que además era cercana a Maya Nazor.

Maya Nazor también se lució en días recientes con un bikini de animal print. (Foto: IG @nazormaya)

Sin embargo, en los últimos días el revuelo ha seguido creciendo, aunque fue en las últimas horas que la influencer causó revuelo entre sus fans al haberle enviado una supuesta indirecta a su ex y padre de su bebé. ¿De qué se trata?, de una historia y un par de fotos con las que la famosa de 24 años dejó en claro que el intérprete de "Debo entender" ya es cosa del pasado e incluso que su nueva oportunidad en el amor va de maravilla.

¿Maya Nazor lanza indirecta a su ex? así reapareció a días de ver al cantante con otra mujer

El pasado fin de semana Santa Fe Klan asistió a la última pelea de Saúl "Canelo" Álvarez para acompañarlo hasta el ring mientras interpretaba una canción, pero durante la alfombra roja del evento se vio al rapero tomado de la mano de una guapa y misteriosa mujer de la que se sospechó que es su nueva conquista, y quien además guarda mucho parecido con Karely Ruiz. Ante ello, Maya Nazor había mantenido el silenció hasta hace unas horas que sorprendió a sus seguidores de Instagram.

A través de una historia, la influencer habría compartido una nueva indirecta a su ex que no pasó desapercibida por sus fans, ya que en un corto video en el que presumió su belleza, su melena larga y dorada, además de un look con top negro, agregó una canción que despertó la sorpresa en muchos. Para la ocasión apostó por el tema "Según quién" de Carin León y Maluma y cuya letra causa revuelo, en especial por la frase que seleccionó la modelo: "¿Quién put** te dijo que aún te lloro? Ni que fuera' monedita de oro", se escucha.

Así sorprendió a sus seguidores. (Foto: IG @nazormaya)

Mientras tanto, Maya Nazor se mostró radiante y con una enorme sonrisa, aunque la canción no fue la única indirecta que habría compartido, pues además de la historia agregó un par de fotos a su perfil oficial de Instagram en el que se muestra más bella que nunca. De tal forma que llevó un vestido lencero corto en color negro, además de presumir su belleza y un arreglo de flores amarillas que podría tratarse de un detalle de su nueva conquista.

"Una bella, loca por las noches nomás", fue el mensaje con el que acompañó la imagen en la que presume su arreglo floral del que no dio mayores detalles. Cabe recordar que a principios de septiembre la influencer se sinceró con sus seguidores y dejó ver que una nueva relación en su vida estaría pronta a iniciar. “La neta sí he andado bien feliz, gente. Pronto van a saber por qué. Son muchas cosas. Lo tendrán que saber en el momento perfecto… Sí, estoy conociendo a alguien”, dijo durante un en vivo con sus fans.