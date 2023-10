Galilea Montijo se luce desde el foro del programa Hoy con un arriesgado look lleno de aberturas

La guapa conductora de televisión, Galilea Montijo se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir una fotografía modelando un arriesgado look que la coronó como la más bella del "programa Hoy" o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Fue ante sus millones de fans en Instagram en donde la famosa nacida en Guadalajara, Jalisco, demostró que tiene una de las mejores figuras en la industria de la farándula. La publicación inmediatamente se volvió viral sumando miles de "me gusta" y recibiendo cientos de comentarios.

La conductora tiene 51 años. Foto: Especial

Galilea Montijo presume su belleza en atrevido look

Hace unos momentos Galilea Montijo, una de las conductoras de televisión más famosas en nuestro país, compartió una fotografía luciendo de manera espectacular a sus 50 años con un atrevido look que dejó al descubierto parte de su cintura y destacando sus pronunciadas caderas.

Desde los pasillos de Televisa la conductora más famosa del "programa Hoy" demostró que tiene una de los cuerpazos más envidiables en la industria al posar con un look completamente negro que llamó bastante la atención por las aberturas que tiene en la parte del torso.

Como era de esperarse la reciente publicación en Instagram de Galilea Montijo no pasó desapercibida para nadie alcanzando a los pocos minutos miles de "me gusta" y un sin fin de comentarios, los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que le quedan a la perfección.

La conductora se robó todas las miradas. Foto: Instagram/@galileamontijo

¿En qué programas sale Galilea Montijo?

En este 2023 Galilea Montijo se ha consolidado como una de las grandes figuras de Televisa gracias a su destacado trabajo que ha realizado como conductora del "programa Hoy" y de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México".

Lejos de Televisa, la tapatía también forma parte del elenco de "Netas Divinas" en Unicable. Ha realizado un excelente equipo con figuras como Paola Rojas, Consuelo Duval y Natalia Téllez.

Es de las favoritas en Televisa. Foto: Especial

