Venga La Alegría despide a querido conductor, llevaba 2 meses en el equipo de Sergio Sepúlveda

La tarde del jueves 5 de octubre los seguidores del programa "Venga La Alegría" se quedaron en completo shock después de que se confirmara la salida de uno de los conductores más queridos de la transmisión, lo que representa un nuevo cambio en el elenco estrella.

A lo largo de este 2023 el matutino de TV Azteca ha anunciado importantes cambios en su equipo de conductores con las llegadas de Luz Elena González, Mauricio Barcelata, Michelle Rubalcava y Kike Mayagoitia. Uno de ellos fue el que anunció su repentina salida del elenco estrella.

Por medio de sus distintas redes sociales el experto en temas de la farándula, Michelle Rubalcava informó que dejó de formar parte del elenco de "Venga La Alegría" a partir del día de ayer. El famoso conductor de televisión recién había ingresado a la transmisión el pasado 14 de agosto.

En un breve video compartido en sus historias en Instagram Michelle Rubalcava agradeció la oportunidad de trabajar en TV Azteca y en el matutino "Venga La Alegría". Confesó que a lo largo de estas semanas vivió una experiencia increíble y pidió no caer en especulaciones sobre su salida.

Después de que su sorpresiva salida acaparara la atención de los medios de la farándula, en su canal de YouTube Michelle Rubalcava compartió un video explicando los verdaderos motivos de su "despido" de "Venga La Alegría", uno de los programas más vistos en TV Azteca.

Sin guardarse nada el periodista de espectáculos dijo que tiene una manera de ser que no "encajaba" con "Venga La Alegría". Reiteró que su salida se dio en buenos términos, pues simplemente no caminaban hacía el mismo lado. Sus fans le desearon todo el éxito en futuros proyectos.

“Yo tengo una esencia, yo tengo una manera de ser, me gusta hablar las cosas frontales, me gusta ser así, pero bueno, si estoy en una casa donde a lo mejor no está permitido, yo lo tengo que aceptar y eso fue lo que pasó", contó.