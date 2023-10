Mariazel: así es como lucía la bella conductora a sus 24 años de edad

Mariazel Olle Casals acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que sorprendió a sus fans de Instagram al difundir una fotografía inédita de su juventud y como era de esperarse, la talentosa y querida “hermana disfuncional” se llevó decenas de halagos gracias a su arrolladora belleza, además conmovió a más de uno por el motivo que hubo detrás de la publicación que tanto furor causó en plataformas digitales.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Mariazel realizó la publicación en la que presumió lo bella que se veía cuando tenía tan solo 24 años de edad, no obstante, la intención principal de su post fue para celebrar su aniversario número 17 con el también actor, Adrian Rubio, a quien le dedicó unas emotivas palabras en las que le expresó lo importante que es en su vida.

Actualmente Mariazel tiene 41 años de edad. Foto: IG: mariazelzel

“Hoy, hace 17 años y después de varios más de conocernos decidimos caminar juntos, me llena de orgullo ver hacia atrás y ver todo lo que hemos recorrido de la mano, un sin fin de momentos hermosos y también muchas pruebas a superar pero siempre saliendo adelante desde el amor, el respeto y la confianza… Hasta el día de hoy sigues siendo la mejor decisión que he tomado en mi vida… ¡Tú y Laia, mi hogar! Feliz aniversario, Adrian” fue el texto que escribió Mariazel para el padre de su hija.

Así se veía Mariazel a sus 24 años de edad

La postal difundida por Mariazel fue tomada en enero del 2007, por lo que tenía tan solo 24 años de edad y en dicha postal apareció en medio de una fiesta y se dejó ver acompañada precisamente de Adrián Rubio, además un hombre disfrazada de “Beetle Juice” los estaba abrazando y lo que sorprendió de fotografía en cuestión fueron los rostros juveniles de los queridos y reconocidos actores, quienes figuran como una de las parejas más estables de todo el ambiente artístico.

Así de bella lucía Mariazel a sus 24 años. Foto: IG: mariazelzel

Mariazel celebra su aniversario lejos de Adrián Rubio

Cabe mencionar que, Mariazel no recibió respuesta a su post de parte de Adrián Rubio pues el apuesto actor se encuentra participando en el exitoso reality show de TV Azteca llamado “La Isla”, al cual, se integró hace apenas unas semanas, no obstante, lo que causó furor entre los fans de la actriz fue su juvenil apariencia y como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar en la caja de comentarios, así como las felicitaciones por su aniversario.

Mariazel y Adrián Rubio son consideradas como una de las parejas más sólidas de la farándula. Foto: IG: mariazelzel

“Son un ejemplo de matrimonio”, “¡Que bella pareja!”, “Qué hermosa te ves en esa foto”, “Estaban bien pequeñitos”, “Guapísima desde siempre”, “No cabe duda que el amor los mantiene jóvenes” y “Qué su amor dure cien años más” fueron algunos de los comentarios que recibió la postal inédita difundida por Mariazel.

