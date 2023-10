Galilea Montijo conquista a todo el foro de Hoy con revelador look y coqueto baile

Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó boquiabiertos a todos sus fans y pudo reafirmarse como la conductora más bella de todo “Hoy” pues resulta que la también empresaria lució su espectacular figura con un ceñido vestido y haciendo un coqueto baile, por lo que como era de esperarse, la tapatía se llevó decenas de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Galilea Montijo realizó la publicación en cuestión, la cual tuvo un doble objetivo pues además de deleitar la pupila de sus miles de fans también aprovechó para reafirmarse como todo un gurú de la moda gracias al espectacular outfit que estaba utilizando, el cual, como se dijo antes, también le permitió lucir en todo su esplendor su estilizada figura.

Foto: IG: galileamontijo

Galilea Montijo derrocha estilo, talento y belleza

Respecto al outfit con el que Galilea Montijo derrochó estilo en la última emisión de “Hoy” se trataba de un elegante vestido de color negro, el cual, era sin mangas y tenía adornos en pedrería en la zona de los hombros, además, lo que más destacaba era una pronunciada abertura sobre la pierna izquierda, además en dicho escote tenía una decoración que simulaba ser un liguero, por lo que este detalle le aportó un toque extra de sensualidad a la imagen de la conductora tapatía.

Para complementar su elegante look, Galilea Montijo utilizó unas zapatillas de pulsera en color negro, además, utilizó un par de aretes que combinaban perfectamente con la decoración de su vestido y para culminar en esta ocasión la conductora optó por hacerse una especie de chongo como peinado para poder lucir la impactante belleza de su rostro en todo su esplendor.

Foto: IG: galileamontijo

El coqueto baile con el que Galilea Montijo derritió la red

En su publicación Galilea Montijo también incluyó un breve video en el que presumió sus mejores movimientos de cadera al ritmo de una canción de Rosalía, con los cuales, causó un gran furor entre todas las personas que estaban en el foro de “Hoy” pues no es habitual verla mover sus caderas de tal forma ya que su calidad como conductora no se lo permite, no obstante, aprovechó el inicio de la competencia en el inicio de “La Estrellas Bailan en Hoy” para demostrar que también tiene talento en este rubro.

Como era de esperarse, la publicación de Galilea Montijo causó un gran furor entre los más de 10 millones de seguidores que ostenta en la referida aplicación perteneciente a Meta, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos sus fotos y videos lograron acumular más de 100 mil likes, además, como ya es habitual en cada publicación que realiza, la caja de comentarios se llenó con cientos de elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

“Estás bellísima”, “La más guapa de todas”, “Eres un bombón”, “Una reina”, “Diosa”, “Como los buenos vinos…”, “Cada día más bella”, “Eres la definición de sensualidad” y “Preciosa” fueron algunos de los elogios que se llevó Galilea Montijo, quien ante la ausencia de Andrea Legarreta por vacaciones tendrá que asumir todavía más protagonismo en el exitoso matutino de Televisa por los próximos días.

