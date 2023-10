Los Tigres del Norte: la película de Disney en la que los “Jefes de jefes” tuvieron una participación musical y pocos lo saben

Los Tigres del Norte son una inminencia en la música regional mexicana, lo dicen sus fanáticos, los aplauden la industria y para muestra los más de 55 años de carrera que respaldan su legado, es por lo que su trabajo se ha mostrado en los mejores escenarios, pero también desde pantallas de cine en importantes películas.

Una de las cintas en las que incluyeron música de Los Tigres del Norte es en “McFarland: sin límites”, una película que está dentro del catálogo de Disney, dentro de las escenas hay un momento en la que se escucha el tema “América”, una pieza que fue lanzada en 1986, es de la autoría de Enrique Franco y que entre sus oraciones muestra el orgullo de las raíces de los latinoamericanos.

“Recuerdo que me quedé por la canción y descubrí una muy buena película”, “Eso si es cierto, lo acabo de ver”, “También salió una de sus canciones en una serie estadounidense”, “Un día en un programa les dijeron que eran una institución musical y así es…” y “Ya me fui a Disney nomas a escuchar este rolón”, son algunos de los comentarios que dejaron las personas en el video en TikTok

“McFarland: sin límites” es una cinta que fue lanzada en 2015, tiene una duración de dos horas con 9 minutos y está catalogada dentro del género drama y deportes. Según reseñas del público la trama habla puntualmente del esfuerzo, trabajo, constancia, y compromiso de un entrenador de un equipo de futbol americano que se muda junto a su familia a una pequeña ciudad habitada mayormente por inmigrantes.

En el elenco de la cinta participan actores de la talla de Kevin Costner, María Bello, Morgan Saylor, Martha Higareda, Michael Agüero y Sergio Avelar por mencionar algunos de las estrellas que se aprecian en las imágenes que aseguran es una gran sorpresa para los espectadores, pues es entretenida y con un buen mensaje.

Los Tigres del Norte también han aparecido en otras cintas como “La banda del carro rojo”, “La puerta negra”, “Ni parientes somos”, “Ya encontraron a Camelia”, “Tres veces mojado”, “La misma luna” y “La Bala”, solo por mencionar parte de los proyectos cinematográficos en los que han realizado alguna participación los integrantes de la famosa agrupación; Jorge Olegario Hernández Angulo, Hernán Hernández Angulo, Eduardo Hernández Angulo, Luis Hernández Angulo y Óscar Angulo Lara.

Haber nacido en América es como una bendición

Tierra de bellas imágenes que alegra el corazón

Mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores

Para los pueblos de América, les canto mi canción

De América yo soy

De América yo soy

Del color de la tierra yo he nacido

Por herencia mi idioma es castellano

Los del norte dicen que soy latino

No me quieren decir Americano

Soy un gaucho al galope por las pampas

Soy charro soy jíbaro ultimo soy chapín

Esquimal príncipe malla soy guajiro

Soy charro Mexicano

Si el que nace en Europa es Europeo

Y el que nace en el África Africano

Yo que he nacido en América y no veo

Por que no he de ser Americano

Porque América es todo el continente

Y el que nace aquí es Americano

El color podrá ser diferente

Mas como hijos de dios somos hermanos

Desde Argentina Colombia Ecuador y Paraguay

Brasil Chile y Costa Rica Salvador y El Uruguay

Venezuela y Guatemala México Cuba y Bahamas

Todos son Americanos sin importar el color