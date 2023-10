VIDEO: Estas son las referencias más oscuras en el corrido “La Granja” de Los Tigres del Norte

Aunque ahora hay varios intérpretes de corridos, quienes se han ganado el nombramiento de los “Jefes de jefes” son Los Tigres del Norte, una agrupación que sigue haciendo historia desde 1968 hasta el 2023, año en el que sus canciones siguen generando polémica entre la audiencia que escucha los proyectos musicales de su repertorio.

La canción “La granja” es una de las que más ha dado de qué hablar en la carrera de Los Tigres del Norte, es un corrido escrito por Teodoro Bello Jaimes, uno de sus compositores de cabecera, fue publicada por los artistas en 2009 y según algunos creadores de contenido de Internet, la pieza está llena de referencias sobre uno de los episodios que tiene que ver con las autoridades y los grupos delictivos de México, pues a través de la letra se pueden encontrar algunos datos importantes que han pasado desapercibidos.

La canción de Los Tigres del Norte con la que incomodaron al gobierno

Algo que puntualizan es que en el corrido se tocan varios puntos que sucedieron dentro del sexenio de Felipe Calderón, tal y como pasa con la frase: “Se cayó un gavilán, los pollitos comentaron, que si se cayó solito o los vientos lo tumbaron, todos mis animalitos con el ruido se espantaron “, que tiene como significado el accidente aéreo de la Secretaría de Gobernación en el que viajaba Juan Camilo Mouriño, quien fue titular de la dependencia en ese entonces.

Hay teorías que revelan que el terrible suceso no fue un accidente sino fue planeado debido a algunos vínculos que tenían personajes de dicho gobierno con actos no legales, pero no es lo único que se dice de la canción, también hay quien señala que es inspiración de una fábula que se relata en el libro “Rebelión en la granja” de George Orwell, en donde son los animales quienes toman el poder.

Los pleitos entre grupos políticos del PRI y el PAN también se han visto reflejados en la canción, ya que se piensa que al principio cuando los “Jefes de jefes" cantan”: “Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben soltar, mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocía”.

“Cómo que no hablaba de una granja”, “Los Tigres del Norte siempre serán los más grandes en corridos, el del gato Félix 10/10”, “Sin duda los máximos exponentes del corrido mexicano, siempre contando la cruda verdad del pueblo”, “No sabía eso pero esos corridos son parte de la historia de México sin duda nada más hay que sacar conclusiones” y “Casi todas las canciones tienen anécdotas y pura realidad”, son algunos de los comentarios desde la cuenta en TikTok @ estudionorteno

