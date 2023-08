Los Tigres del Norte, ¿se suman a los corridos tumbados?, confiesan si cantarían con Peso Pluma o Natanael Cano

Los Tigres del Norte, los máximos referentes de la música regional mexicana, rompieron el silencio para hablar sobre el éxito que han tenido figuras como Peso Pluma y Natanael Cano con el lanzamiento de los "corridos tumbados", incluso confesaron si incursionarían en este movimiento o no.

Fue durante una entrevista en donde los intérpretes de "Ni parientes somos", "La mesa del rincón" y "La puerta negra" fueron cuestionados sobre el nuevo movimiento del regional mexicano. Sin guardarse nada hablaron sobre la posibilidad de integrarse a este movimiento.

Los corridos tumbados son de los más escuchados en el país. Foto: Especial

Los Tigres del Norte, ¿cantarán corridos tumbados?

En una entrevista con Yordi Rosado, Los Tigres del Norte fueron cuestionados sobre el éxito que han tenido Peso Pluma y Natanael Cano como precursores de los corridos tumbados, uno de los movimientos musicales más escuchados en las apps de música.

A pesar de que no respondieron con un contundente no, los ídolos de la música mexicana dijeron que tienen que juntarse varios factores para analizar la posibilidad de sumarse a los corridos tumbados. Argumentaron que ellos no graban canciones solo por grabar.

"No es grabar por grabar porque fulanito es popular, tiene muchos likes", reconocieron.

En este sentido, Los Tigres del Norte aseguraron que a lo largo de su carrera han sido testigos de distintos movimientos musicales dentro del regional mexicano. Argumentaron que los nuevos movimientos le dan frescura a la música nacional y forman parte de la evolución.

¿Qué son los corridos tumbados?

Los corridos tumbados es un subgénero de la música regional mexicana. Sus máximos exponentes son Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H. Durante este 2023, el movimiento se colocó como una de las máximas preferencias en las apps de música.

Algunos de los sencillos más famosos son "Ella baila sola", "PRC", "Fin de Semana" y "El azul". Todas ellas son de las más escuchadas en Spotify.