¿Qué significa el nombre de Los Tigres del Norte y de dónde salió el nombre?

Los Tigres del Norte se convirtieron en una de las legendarias bandas del género norteño, pues a lo largo de su carrera se han mostrado innovadores, y siempre conectados con las situaciones que viven los mexicanos día a día, pero principalmente los migrantes.

Son numerosas las canciones que puedes escuchar en cada fiesta, en una serenata, en un velorio, en una cantina, en un bar, incluso en el trabajo, entre los vecinos, en el transporte público, la televisión, la radio y por qué no, en tus audífonos. Aunque la mejor de todas, siempre será en un concierto.

Una leyenda tan grande como la suya, siempre despierta preguntas, desata rumores, o hasta mitos alrededor de su figura como músicos de gran influencia en México, y ellos siempre han estado abiertos a responder cada una de éstas. Por ejemplo, la historia de dónde viene su nombre, uno de los más curiosos del medio del espectáculo.

Los Tigres del Norte se convirtieron en una de las legendarias bandas del género norteño. Crédito: Cuartoscuro

¿Qué significa el nombre de Los Tigres del Norte?

Los Tigres del Norte estaban en búsqueda de crecer artísticamente. Primero tocaban en serenatas, cumpleaños, incluso corridos e historias, entre otras cosas. Con el tiempo se fueron a Los Mochis, donde la cosa se hizo mucho más profesional, y se conformaron como grupo. Gracias a que los dejaban tocar en la radio, los llevaban a fiestas más grandes. Les pagaban apenas 60 centavos. Alguien les propuso irse a la frontera, donde pagaban hasta un dólar (en ese tiempo hasta 12.50 pesos).

Fue así que llegaron a Mexicali, con una tía que tenían por ahí. Empezaron a tocar en restaurantes, todos menores de edad, y no los dejaban tocar en bares ni nada parecido, pero llegó una nueva oportunidad de tocar con una caravana con intenciones de tocar en una cárcel de los Estados Unidos. Fue un representante local el que los llevó a Soledad, California.

Un agente de migración bautizó a Los Tigres del Norte

Para su presentación debían ser presentados con algún nombre, pero hasta entonces no tenían, y las personas solían llamarlos de diferentes maneras, según como se acomodara la ocasión. La decisión no fue realmente una propuesta suya, uno de los miembros de la policía de Migración quien los bautizó como “The Little Tigers from the North” o los “Pequeños Tigres del Norte”, debido a su edad, pues todos eran menores.

“Nunca pensamos que tendríamos un nombre artístico. No teníamos nociones, lo hacíamos porque teníamos una necesidad de darle el sustento a nuestros padres”, dijeron en entrevista para el canal de Yordi Rosado.

Uno de los miembros de la policía de Migración fue quien los bautizó como “The Little Tigers from the North”. Crédito: Cuartoscuro

En ese mismo instante se transformó en “Los Tigres del Norte”, pues sabían que seguirían en la música e iban a crecer. En ese momento estuvieron de acuerdo con ello, sin saber que sería clave para su carrera. Hasta el momento no volvieron a encontrarse con él.