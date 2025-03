Abre Filco, un homenaje a la riqueza literaria

La cuarta edición de la Feria del Libro de Coyoacán (FILCO) 2025 celebra una nueva etapa al convertirse, según Gerardo Valenzuela, director del encuentro, “en una feria que se consolida y que busca ser un punto focal en la vida cultural del país”.

En el acto inaugural, en el que se presentó una danza tradicional japonesa del país invitado, la periodista y escritora Elena Poniatowska, embajadora de la feria, celebró la unión y la vida: “Me gusta verlos contentos y pensar que eso lo provoca no sólo el amor a la ciudad, en donde todos vivimos, sino el amor a los libros”.

“En la vida yo creo que no hay mejor amante, mejor compañero o mejor marido que un libro, porque uno puede cerrar un libro cuando quiera y también abrirlo. Así que los felicito a todos, se ven muy bonitos. Y me felicito a mí misma porque ya tengo 93 años. Ojalá el año que viene los pueda acompañar, los quisiera acompañar”, expresó.

Asimismo, compartió algunos recuerdos de las personas que ha conocido en esta demarcación como el Indio Fernández, Dolores del Río y una novia del escritor Carlos Fuentes, a quien mencionó con una sonrisa.

Por otra parte, Piedad Bonet, escritora y XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, manifestó sentirse contenta por la invitación, pero sobre todo por ser la representante de la poesía en esta edición.

“Sin poesía este mundo no sería lo que es. Creo que estamos en estos tiempos muy oscuros, ávidos y necesitados de poesía. Mañana ya diré unas palabras más formales cuando reciba el premio que generosamente me han otorgado, la Presea Frida Kahlo de las Artes 2025, pero hoy me parece indispensable celebrar que estoy con todos ustedes de forma presente y de corazón”, dijo la también autora de La mujer incierta, quien agradeció su encuentro con Elena Poniatowska.