Bronco cambia la letra de “Sergio el bailador” y se las dedica a todos aquellos que quieren aparentar en redes sociales

Grupo Bronco tiene en su repertorio verdaderos himnos de la música regional mexicana, como temas como “Que no quede huella”, “Adoro”, “Corazón bandido”, “Llorando bajo la lluvia”, “Si te vuelves a enamorar” y “Sergio el bailador”, por mencionar algunas, pero ahora causaron la sorpresa de sus seguidores al cambiar la letra de una de sus reconocidas piezas.

En un video que subieron a la página oficial de Bronco en Instagram se ve la manera en la que cambiaron algunas de las frases más icónicas para dar un sentido más moderno y dirigido a las nuevas generaciones que se la pasan en redes sociales, aunque la agrupación estuvo junto a otros artistas en esta fusión

Fueron Los Tres Tristes Tigres con quienes Bronco hizo el dueto, en el video se ve a Lupe Esparza cantar con los comediantes, quienes cabe destacar también estuvieron como invitados especiales en su blog en el que unen su gusto por la música con su pasión por cocinar y hacer buenas carnes asadas.

“En todos los grupos no puede faltar el típico amigo que te quiera apantallar, en redes sociales es muy presumido, se viste de marca y le gusta aparentar, este amigo es fácil de identificar, no es mala persona, pero es mamador, siempre te corrige, siempre tiene la razón y las fotos con su celular salen mejor… ya llegó, ya llegó, ya llegó el más mamador”, dicen en la nueva letra de la canción.

En los comentarios las personas opinaron sobre el cambio, la mayoría coincidió en que fue algo muy divertido y sobre todo actualizado, también se sintieron identificados con la letra ya que aseguraron conocen a personas que les queda a la perfección, aunque cabe destacar no faltó quien no estuvo de acuerdo y pidió que no cambiaran el gran éxito por el que es conocido Bronco a nivel internacional

la verdadera letra de “Sergio el bailador”

“A todos los bailes no puede faltar

Un amigo mío que les voy a platicar

A todas las chicas las ha enloquecido

Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar

Están esperando a Sergio el bailador

Porque tiene gracia cuando lo hace con sabor

Y a ellas les gusta como las mueve el señor

Ya llegó, ya llegó

Ya llegó Sergio el bailador

Llegó, llegó Sergio el bailador

Ya llegó Sergio el bailador”, dice parte de la verdadera letra.

