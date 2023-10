El corrido de Los Tigres del Norte que fue presuntamente censurado por el gobierno de Vicente Fox

En diversos momentos Los Tigres del Norte han sido catalogados como los “voceros del pueblo”, ya que a través de sus corridos son los encargados de llevar a todo el mundo aquellas historias de la vida real, sea cual sea el tema, sin importar si resulta incomodo para algunos de los que los escuchan o para quienes van dirigidos.

La agrupación es una de las primeras que se atrevió a hacer un llamado de atención al gobierno a través de sus canciones, hay varias piezas que según los fanáticos de los llamados “Jefes de jefes” describen hechos importantes de México, una de las que ha capturado la atención es el tema “La crónica de un cambio”.

Según el video difundido desde la página en TikTiok @estudionorteño mencionan que “La crónica de un cambio” es una canción que quiso censurar el gobierno del expresidente Vicente Fox, pues entre estrofas criticaban el mandato de un nuevo partido político (PAN) que llegó a México tras años de ser gobernados por el PRI.

“La crónica de un cambio” fue lanzada el 28 de agosto del año 2001 como parte del disco “Uniendo fronteras”, fue el primero que puso en duda las decisiones de Vicente Fox y todo su equipo, además de que Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte declaró que recibieron una llamada del gobierno en la que les sugirieron que no hicieran temas de ese tipo

El disco “Uniendo fronteras” también incluye las canciones “Trabajo por mi cuenta”, “La luz de tus ojos”, “El que no había nacido”, “Y dices que tu me amas”, “Mi fantasía”, “Don nadie”, “Somos americanos”, “De rama en rama”, “El curita y la coqueta”, “Recuerdos que duelen”, “El centroamericano”, “Lo tomas o lo dejas”, “Mujeres manejando” y “La crónica de un cambio”.

Los “Jefes de jefes” tienen una larga gira por México, las estrellas gruperas tienen programado el 14 de octubre para Oaxaca, 20 y 21 de octubre en Monterrey, 27 de octubre en Villahermosa, 28 de octubre en Xalapa, 3 de noviembre en Denver, 4 de noviembre en Albuquerque, 10 noviembre El Paso, 11 de noviembre Phoenix, 24 de noviembre en Midland y el 25 de noviembre en Amarillo solo por mencionar algunas de las fechas con las que cerrarán el año.

Llego una cuerda bien torcida y trajo el cambio

Y es que al obrero no le alcanza ya el salario

Al campesino siempre lo han bocabajiado

Unos señores que controlan el agrario

Vamos a ver introductores de ganado

A como venden y a como le están pagando

Porque de plano me vuelvo vegetariano

Me tiene harto con su carne de caballo

Ay si la suerte te protege y compras coche

Los tecolotes no te dejan p'al cigarro

Y el fobaproa se lo están cobrando al pueblo

Que poca enjundia de todos los diputados

Los carros chuecos un respiro al marginado

Porque los nuevos jamás podrán alcanzarlos

Las armadoras ponen el grito en el cielo

Porque sus lujos es urgente devaluarlos

Los que controlan a petróleos mejicanos

Van a Las Vegas como ricos potentados

Se lo merecen o la plaza la compraron

Ora mi zorro cuando aplicamos el cambio

En los teléfonos es grave el espionaje

Los celulares más piratas como un tal Morgan

Y esas tarjetas que bien clonan esos tranzas

Pasan la cuenta al anuncio más cercano

Habla: Hoy El Viernes (3 veces)

Hoy se dio el cambio brindemos con coca-cola

Porque los buenos ahora son de azul y blanco

Si calzas botas y te agencias a un establo

Sigue la flecha y llegaras a diputado