"Ya no quiero", Belinda responde tajante a un fan que quería tatuarse en honor de la cantante | VIDEO

Desde que era muy niña la actriz española Belinda se ganó el cariño del público mexicano por su talento nato para la actuación y el canto, además de un carisma lleno de ternura y fortaleza que siempre la pusieron en la mira de todos, en especial si se trataba de sus poderosa declaraciones con las que dejaba ver parte de su personalidad, como cuando a muy corta edad dijo ante las cámaras que sólo ella sabía cómo imponer moda, un mundo en el que se luce como nadie más con el mejor estilo y así lo sigue demostrando.

Por supuesto, con el paso de los años su nombre se ha visto envuelto en todo tipo de situaciones y escándalos como es el caso de sus ex relaciones amorosas, que no sólo destacaron en su momento por ser de lo más mediáticas, sino también por lograr hechos insólitos en los que sus fans encontraron un patrón. Tal es el caso de su éxito para que sus ex novios e incluso ex prometido, Christian Nodal, se tatuaran desde su nombre hasta su rostro entero, siento Lupillo Rivera y el intérprete de "Adiós amor" los más conocidos.

Los tatuajes de Belinda también se los realizan sus fans. (Foto: Archivo)

Sin embargo, la popularidad de llevar a Belinda tatuada en la piel y no sólo en el alma tras una larga trayectoria artística rápidamente pasó a ser una tendencia en sus "Belifans", como se autonombran los fieles admiradores de la cantante. En más de una ocasión se han hecho virales fotos y videos de fans en los que se les ve en el estudio a penas tatuándose, o bien, ya con los resultados curados y que dan muestra desde solo el nombre, un retrato e incluso el autógrafo marcado con tinta en zonas del cuerpo como los brazos, espalda o piernas, y la propia intérprete de "Luz sin gravedad" suele compartir los resultados.

Belinda niega a fan un tatuaje en su honor: VIDEO

Este fin de semana Belinda ofreció un concierto en el que presumió looks de impacto, los mejores bailes y sus grandes éxitos interpretados en vivo, pero algo que los fans agradecieron fue que durante su presentación hizo una breve pausa para interactuar con sus fans presentes al leer sus carteles e incluso a intercambiar breves palabras con ellos. Fue en este momento en el que la protagonista de "Bienvenidos a Edén" respondió tajante a un seguidor que le pidió ayuda para hacerse un tatuaje en su honor.

Fue durante la Feria de Pachuca 2023, un evento en el que la actriz se presentó donde ocurrió este momento que dividió opiniones entre sus admiradores, pues entre los carteles que leyó destacaba uno que decía "Belinda, tatúame" y al leerlo, la estrella de 34 años respondió tajante con un "ya no quiero". Aunque su respuesta fue directa y clara, la acompañó con una risa que hizo más amena la situación.

Christian Nodal también se tatuó a la cantante. (Foto: Archivo)

Por su parte, el público también se rió de la situación y segundos después se dijeron listos para continuar con el concierto, mientras que Belinda presentó su siguiente canción. Ante ello, sus admiradores dejaron todo tipo de comentarios y es que afirman que aunque la cantante ya no quiera, ellos se seguirán marcando la piel en su honor.

"Igual seguirán tatuándose los fans y los novios", "ya tiene al bueno, por eso no tatuará ya" y "jajaja, la amo" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación compartida por la usuaria de TikTok @fershy.ha.

¿Cuál es la oración de Belinda?

Aunque ahora la cantante ya no quiere que la lleven tatuada, no se debe de olvidar que desde el escándalo que trajo su último truene amoroso, se presenta en los escenarios con una poderosa oración en la que se empodera y además destaca una frase en particular sobre los tatuajes.

"Santa Belinda de los amores, patrona de los enculad*s, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro a que también se encul*n conmigo y mi nombre lo lleven tatuado", es la frase con la que se suele presentar Belinda.

SIGUE LEYENDO

Mariana González derrite todo Instagram con revelador outfit de transparencias

“Me hacía vomitar”: Verónica Macías revela el martirio que sufrió cuando un productor la llamó “gorda”