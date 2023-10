Rechazan a mujer de 37 años en su cita de Tinder por aparentar más edad y se vuelve viral en TikTok

A través de redes sociales es cada vez más común ver distintos videos o historias contadas en plataformas como TikTok sobre algunas relaciones o intento de éstas mismas, esto haciéndolo a través de apps de “ligue” como Tinder o Grinder, en donde también las personas buscan generar nuevas amistades y vínculos con quiénes relacionarse afectiva, sexoafectiva o amorosamente.

Sin embargo, la mayoría de estas historias compartidas a través de redes sociales han sido fallidas o han sido sumamente peculiares, al grado de volverse virales y generar conversación entre los usuarios de dichas plataformas de videos cortos como TikTok.

Así sucedió recientemente con un polémico video que desató todo tipo de comentarios, en donde se muestra a una mujer de 37 años de edad llorando mientras se grababa en modo “selfie” para evidenciar su situación, esto luego de haber tenido una cita que no resultó la más favorable para ella, además que la terminó hiriendo.

La mujer de manera sumamente resumida cuenta que la cita la hizo a través de Tinder pero que al conocer al chico de dicha aplicación de citas, él la rechazó porque le dijo que parecía “mayor”, cuando su imagen física denota que tuviera menos edad que de la que tienen en realidad.

“Fui a la cita de Tinder y me dijo que parecía mayor. Me da miedo seguir teniendo citas, los 37 son el fin de mí. No hay vida después de los 37", escribió la mujer en su cuenta de TikTok, pero que se desconoce su perfil, pues es un video reposteado en otras cuentas.