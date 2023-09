La tiktoker que se hizo viral que asegura que ya nunca va a trabajar porque es "demasiado guapa", le llueven críticas

En ocasiones el acceso libre y en grandes cantidades al internet y redes sociales, específicamente en TikTok, puede traer fuertes consecuencias tanto para los creadores de contenido como para los espectadores o consumidores de ello, pues los comentarios o formas de pensar y actuar, pueden interferir directamente en las personas, sobre todo cuando se trata de menores de edad, quienes buscan constantemente adoptar ciertos modelos de conducta que consideran “buenos” o “divertidos”.

Ante ello, también la plataforma de videos cortos de TikTok, se ha convertido en una opción ideal para las personas quienes pueden retomar ideas, ver alguna recomendación o asistir a algún lugar que su tiktoker favorito mencionó en uno de sus videos.

"Funan" a tiktoker por sus comentarios

Es por ello que también puede interferir respecto al plano laboral, ya que en ocasiones los jóvenes buscan a ciertos creadores de contenido a quienes ven como “estrellas” o personas “inalcanzables” y por ende, modelos a seguir; así fue que recientemente una tiktoker pronto hizo viral un video en donde señaló que estaba harta de trabajar y que no lo haría más, pues su belleza es más que suficiente para salir adelante.

Se trata del caso de Lucy Welcher, quien decidió hacer un video en donde no habla precisamente de su vocación laboral ni de su interés por salir adelante profesional y económicamente por sí sola, sino con la ayuda de su “belleza”, esto sin pensar en las consecuencias que tendrían sus palabras, pues incluso hay gente que no logra sentir pasión por alguna actividad para que ésta sea su fuente de ingresos, o simplemente no se han acercado a explorar qué es lo que les gusta hacer.

FOTO: @luluhasfun / TikTok

"Soy demasiado guapa", ¿qué pasó?

La joven tiktoker señaló que se dio cuenta que no está hecha para trabajar y que por esa misma razón, está dispuesta a renunciar el resto de su vida a tener un empleo, ya que es “demasiado guapa”, y con esa simple razón bastará para que su vida no sea complicada.

“No quiero trabajar el resto de mi vida. ¿Parece que quiero levantarme a las 6 a.m. todos los malditos días durante los próximos 60 años?...¡No! ¡Soy demasiado guapa para eso!”, señala en dicho video que pronto se hizo viral y circuló por más de 500 mil usuarios en TikTok.

Ante dichas declaraciones, la joven recibió fuertes críticas por parte de otros usuarios, mencionando que su actitud y palabras son “vagas y frívolas”, y que ella en sí, no tiene ningún sentido de responsabilidad; ella prefirió borrar este video de sus redes.

FOTO: @luluhasfun / TikTok

