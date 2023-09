Le prometieron un Iphone si se rapaba, entró a un juego, lo perdió y se quedó pelona

Uno de los videos más virales en la actualidad es el que protagonizaron tres jóvenes que entraron a un concurso para ganarse un IPhone 15, pero a cambio de la oportunidad de ser acreedoras al premio, primero tuvieron que raparse completamente la cabellera, aunque sabían que solo una sería la triunfante.

La grabación la subieron desde la cuenta oficial en TikTok del creador de contenido Hot Spanish, quien es popular en Internet por realizar este tipo de juegos de azar en lugares públicos en diversos estados en México, pero está vez las cosas no salieron como esperaba para una de las concursantes quien terminó llorando al no ser la ganadora.

Fue en un centro comercial de la Ciudad de México el sitio en el que las tres jóvenes se disputaron el lujoso celular, lo primero que hicieron fue raparse la cabeza, después las participantes se enfrentaron en juego de “piedra, papel o tijera”, esto con le objetivo de elegir uno de los tres frascos disponibles, ya que dentro estaban las sorpresas, uno de ellos tendría el celular y los otros solo dinero.

Al conocer el resultado la chica que obtuvo el IPhone dio a conocer su evidente felicidad, otra de las chicas obtuvo 5 mil pesos como premio de consolación, pero la tercera solo 500 pesos, razón por la que no aguantó las ganas de llorar y las lágrimas rodaron por sus mejillas, aunque recibió los aplausos de los espectadores y un abrazo de su presunta pareja.

“Aunque no sea el iPhone 15 pero por lo menos 11 se merecía la niña por sus lágrimas”, “Eso es trampa cada una merecía su iPhone”, “yo ni loca me rapo por un iPhone”, “Personalmente si mi hija y mi esposa veo que se van a rapar el cabello por ese teléfono le digo yo te lo regalo y no tienes por qué hacerlo” y “Por qué no le pones retos más bonitos a las mujeres”, son algunos de los comentarios que dejó la audiencia en sus redes sociales.