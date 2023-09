VIDEO: se le cae la peluca en juego mecánico y descubren que no era rubia

Una mujer protagonizó un bochornoso momento al perder su peluca tras subirse a un juego mecánico y mostrar a los presentes que no era rubia natural, las imágenes quedaron grabadas en video por uno de los presentes y se volvieron virales en internet debido a lo gracioso del momento.

En el video de escasos 14 segundos, se muestra como el juego mecánico está en movimiento y ella se divierte con la adrenalina pero en ese momento comienza a sentir que su peluca se va a caer y se agarra la cabeza con preocupación para evitar que se pierda.

Todo iba bien hasta que el juego mecánico comenzó a acelerar Foto: TikTok memesperfecto

Mujer casi pierde su peluca luego de subir a un juego mecánico

Después se ve como por más que se detiene el postizo este se cae de su cabellera y ella lo agarra entre sus manos mientras la mujer que la acompaña, que también trae el cabello rubio, busca refugio en ella a causa de la adrenalina generada por el juego y la fémina afectada lucha por no perder el objeto.

Para agregarle más humor a la grabación, esta fue musicalizada con la canción "Un velero llamado libertad" de José Luis Perales, al final se ve como ambas ríen de lo sucedido ya que no conciben la mala suerte que tuvieron y el gracioso momento que vivieron.

La mujer alcanzó a evitar que se cayera su peluca Foto: TikTok memesperfecto

Al ritmo de "Un velero llamado libertad" mujer recupera su peluca

"Y su amiga se ve que tampoco es rubia", "con la adrenalina yo no podría", "al menos la agarró", "no era rubia", "me ha pasado", "tía Paola", "¿dónde están las rubias", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que circula en redes sociales.

El hecho provocó la risa de los internautas Foto: TikTok memesperfecto

