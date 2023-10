Mariana González derrite todo Instagram con revelador outfit de transparencias

Mariana González Padilla acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió en Instagram una serie de fotografías en las que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más bellas y con más estilo de toda la farándula pues resulta que la empresaria y modelo conocida como “La Kim Kardashian Mexicana” lució su estilizada figura con un elegante y revelador look de transparencias, por lo que, como era de esperarse, la futura esposa de Vicente Fernández Jr. se llevó cientos de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Mariana González realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo múltiples intenciones pues además de deleitar la pupila de los miles de seguidores que ostenta en la referida aplicación también pudo presumir el espectacular outfit que eligió para una noche de fiesta en su último viaje a Las Vegas, con el cual, pudo reafirmarse como todo un referente del buen vestir, además, también aprovechó y mandó un importante consejo para todos aquellos que la consideran como un gurú de la moda.

“La ropa viste tu cuerpo, pero tu actitud define tu imagen” fue el texto que escribió “La Kim Kardashian Mexicana” quién para las postales en cuestión posó frente a un espejo para que se pudiera apreciar de mejor manera su espectacular outfit, además, incluyó un video en el que mostró más a detalle cómo es que lucían sus curvas con este revelador look que la hizo acaparar las miradas en “La Ciudad del Pecado”.

El impactante look de transparencias con el que Mariana González cautivó en Instagram

El impactante outfit con el que “La Kim Kardashian Mexicana” provocó más de un suspiro tenía como prenda principal un ceñido jumpsuit sin mangas que estaba confeccionado con una tela sumamente delgada en color nude con decoraciones de lentejuelas y pedrería brillante. Cabe mencionar que el material con el que estaba confeccionada esta prenda era sumamente delgado por lo que se generaban transparencias que dejaron ver la diminuta y atrevida ropa interior que estaba utilizando la futura esposa de Vicente Fernández Jr.

Mariana González pudo presumir su figura en todo su esplendor gracias a este look. Foto: IG: marianagp01

Para complementar su look, la atractiva empresaria de 40 años de edad calzó un par de zapatillas altas y brillantes que combinaron a la perfección con su jumpsuit, además, en esta ocasión la exparticipante de “Rica, Famosa, Latina” optó por no sobrecargar su look con joyería, por lo que en su lugar prefirió lucir su cabellera en todo su esplendor.

Mariana González provocó más de un suspiro con este arriesgado look. Foto: IG: marianagp01

La polémica reacción de Vicente Fernández al look de su futura esposa

Como era de esperarse, las fotografías de Mariana González causaron un gran furor en plataformas digitales y además de recibir miles de likes, la caja de comentarios se llenó con cientos de elogios, incluido uno muy romántico de Vicente Fernández Jr. en el que le aseguraba que “era única e irrepetible” y hasta ahí todo iba bien, sin embargo, horas más tarde en su cuenta oficial de Instagram difundió una foto del trasero de su futura esposa utilizando el impactante outfit en cuestión y le dijo a sus seguidores que era lo más bonito que verían en el día, lo cual, dividió opiniones.

Pese a toda la polémica que se originó por “exhibir” a su mujer, Vicente Fernández Jr. no respondió a ninguno de los comentarios que generó su post, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando pueda hablar al respecto.

