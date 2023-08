Mariana González paraliza la red con coqueto vestido de transparencias

La prometida de Vicente Fernández Jr., Mariana González Padilla, acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó en claro por qué es considerada como un auténtico gurú de la moda pues resulta que la empresaria también conocida como “La Kim Kardashian Mexicana” lució su estilizada figura con un coqueto vestido lleno de escotes y de transparencias que es ideal para el cierre del verano, por lo que, como era de esperarse, la también influencer y modelo se llevó decenas de elogios por su apabullante belleza.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Mariana González Padilla realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo una doble intención pues además de deleitar la pupila de sus miles de fans y derrochar estilo también aprovechó para presumir que, durante su último viaje a Miami, Florida, el cual realizó junto a Vicente Fernández Jr., visitaron el exclusivo y famoso café de Dior.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. son una de las parejas más mediáticas de la farándula. Foto: IG: marianagp01

Mariana González cautiva a sus fans con coqueto outfit veraniego

Debido a que la ocasión lo ameritaba y el inmejorable clima de Florida así lo exigía, Mariana González Padilla optó por usar un vestido de color blanco, sin embargo, dicha prenda no era convencional pues entre sus principales peculiaridades destacaba que era de hombros descubiertos y de media manga, además, en la zona del abdomen tenía un pronunciado escote en forma de rombo, mientras que en el busto dicha prenda se sujetaba de una argolla.

Mariana González derrochó estilo con este impactante look. Foto: IG: marianagp01

Por otra parte, Mariana González pudo presumir sus torneadas piernas gracias a una abertura en diagonal que nacía desde su cadera hacia abajo, además, es importante señalar que debido al material con el que estaba confeccionada esta prenda se generaban sutiles transparencias cada que caminaba la también diseñadora y fue gracias a ello que se pudo ver que estaba utilizando una coqueta ropa interior también en color blanco.

Como era de esperarse, las fotografías de Mariana González Padilla causaron un gran furor entre sus seguidores, quienes de inmediato se volcaron con miles de likes, además, la caja de comentarios se vio repleta de elogios para “La Kim Kardashian Mexicana”, quien además de ser reconocida por su arrolladora belleza física también recibió muy buenos comentarios sobre su depurado sentido de la moda.

El look de Mariana González es ideal para despedir el verano. Foto: IG: marianagp01

Mariana González y Vicente Fernández Jr. generan controversia por la invitación de su boda

Hace apenas un par de días, Mariana González y Vicente Fernández Jr. presumieron en redes sociales que ya tienen en sus manos las invitaciones a su boda, sin embargo, generaron controversia debido a que en la elegante tarjeta se especifica que los niños están excluidos de su fiesta, por lo que dicha excepción los puso en el ojo del huracán y se abrió un intenso debate en torno al tema.

Mariana González y Vicente Fernández Jr. no quieren niños en su boda. Foto: IG: marianagp01

Pese a la polémica generara, Mariana González y “El Mayor de los Potrillos” han preferido no opinar del tema y todo parece indicar que no tienen pensado cambiar de opinión, es importante señalar que no revelaron la fecha ni el lugar en el que se llevará a cabo su unión matrimonial, sin embargo, se sabe que podría ser en el mes de noviembre en algún punto de la ciudad de Guadalajara.

