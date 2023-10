“Me hacía vomitar”: Verónica Macías revela el martirio que sufrió cuando un productor la llamó “gorda”

Pese a que fue considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México durante la década de 1990, Verónica Macías reveló que toda su vida ha sufrido de inseguridades por su supuesto sobrepeso, las cuales, le provocaron distintos trastornos alimenticios que se agudizaron cuando un famoso productor de televisión la llamó “gorda”, por lo que su fuerte relato dejó en evidencia lo peligroso que puede llegar a ser el tratar de apegarse a los estándares de belleza de la industria del espectáculo.

Esta fuerte confesión de la excolaboradora del fallecido Paco Stanley fue realizada durante su participación en “El minuto que cambió mi destino” y durante la charla con Gustavo Adolfo Infante, Verónica Macías relató que desde que era tan solo una niña siempre sufrió de bullying por ser más robusta que su hermana y esta situación le provocó una serie de inseguridades que la acompañarían por el resto de su vida provocándole severos problemas mentales y de salud.

Verónica Macías recuerda que de niña era apodada como "la gorda"

“Era llenita y todavía tengo ese complejo, me bulleaban en mi casa, me bulleaban hasta mis papás, o sea, no los voy a juzgar, porque son mis padres, pero quizás me tuvieron muy jóvenes y antes no se hablaba tanto de ‘no le digas a una niña que está gorda, esto es bullying, los afectas más’, en fin, me llamaban ‘gorda'. Crecí creyendo que así me llamaba y mi hermana era ‘flaca’, ella era la bonita y yo la fea, eso afectaba mucho mi autoestima, de verdad fue una diferencia muy marcada que hicieron mis papás y ahora yo de madre trato de no hacer esa diferencia entre mis hijos”, comenzó la bella conductora.

En otro momento de su relato, Verónica Macías señaló que en cuanto comenzó a aparecer en la televisión el complejo por su supuesto sobrepeso se hizo mayúsculo pues padeció severos trastornos alimenticios y confesó que, pese a que pudo superar ese momento de su vida, todavía no puede dejar atrás este problema del todo.

Así de bella lucía Verónica Macías durante la década de 1990. Foto: IG: veromaciastv

“Yo tuve ese complejo de ser gorda y creo que nunca se me va a quitar porque siempre me estoy tratando de cuidarme y no comer mucho, aunque haga ejercicio, ahora ya lo veo maduramente, pero cuando era jovencita, cuando estaba en el programa de ¡Ándale! O en ¡Llévatelo! la competencia de ser la mejor y no sé qué, yo caí en lo que es la bulimia y yo me hacía vomitar para no engordar, fue una época muy difícil”, señaló Verónica Macías.

Verónica Macías revela que un productor la llamó “gorda”

Para cerrar su relato, Verónica Macías señaló que el momento más álgido de sus trastornos alimenticios se originó porque un productor de televisión la llamó “gorda”, pese a que se encontraba en un excelente estado físico, por lo que su anorexia y la bulimia se hicieron más intensos y aunque con el tiempo logró sobreponerse ante estos problemas, solo quiso dejar en evidencia lo peligroso que pueden llegar a ser los estándares de belleza que se manejan en la industria del espectáculo.

Verónica Macías sigue conservando la espectacular figura con la que se dio a conocer. Foto: IG: veromaciastv

“Me pasó cuando entré a trabajar, estaba en “Llévatelo” y en otro programa que se llamaba “Pa’l Norte” donde Juan Williams, un productor, me dijo que me estaba poniendo gorda y yo era muy bonita, tenía 23 años, hoy veo las fotos y estaba muy bonita, pero yo no me sentía bonita, me lastimó mucho eso, yo venía de caer en la anorexia y me dijo que dejara de comer y le dije ‘si como puras manzanas’, era mi comida diaria, manzanas hervidas y me dijo ‘pues come menos manzanas’ y esas pequeñas cosas te marcan, pero esta carrera de la televisión es difícil”, finalizó Verónica Macías.

