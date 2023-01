Daniel Arenas besa a Adamari López en programa en vivo y todo termina mal: “Me disculpo con mi pareja”

Hace apenas unos días, Daniel Arenas se sumó al equipo de conductores de “Hoy Día”, sin embargo, apenas le bastaron unas cuantas horas para dar de qué hablar pues resulta que el histrión besó a Adamari López en pleno programa en vivo, por lo que, como era de esperarse, el momento dio mucho de qué hablar y ante todo el revuelo que se armó el presentador tuvo que salir a dar la cara para ofrecerle disculpas públicas a su compañera de emisión y principalmente a su pareja, Daniela Álvarez.

El polémico beso entre Daniel Arenas y Adamari López ocurrió durante la transmisión de “Hoy Día” del pasado miércoles 25 de enero tras haber presentado una nueva sección llamada “La Casa de los Famosos sin censura” donde los presentadores retomaron una dinámica que se hizo dentro del famoso reality show de Telemundo y por ello le tocó darle “un beso de telenovela” a su compañera de emisión y dicho momento causó un gran revuelo entre el resto del elenco y por supuesto en redes sociales.

Tras todo el escándalo que se formó, Daniel Arenas realizó una transmisión en vivo en la que en primer lugar agradeció la oportunidad de haber sido considerado para formar parte del elenco del famoso matutino de Telemundo y posteriormente habló sobre el polémico momento que protagonizó con Adamari López reconociendo que se equivocó, pero se justificó asegurando que estaba “bloqueado” por los nervios del primer día de trabajo.

“No me pregunten por qué, se me fueron a pasar mil cosas por la cabeza, es mi primer día, de pronto están esperando que haga una cosa y otra, me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto me doy cuenta de la reacción de todo mundo y dije: ¿qué hice?, cuando vamos a comerciales yo estaba callado, no hablaba, estuve todo el día como medio pasmado por lo que pasó. Actué mal, obré mal, resolví la situación de una manera equivocada, porque no estaba en un personaje ni estaba en una novela, ni estaba en La casa de los famosos; solo era el presentador de un programa que estaba hablando y dando noticias de otro show” sentenció Arenas durante su transmisión en vivo.

El actor detalló que el beso que le dio a Adamari López fue debajo de su labio inferior. Foto: Especial

Para finalizar, Daniel Arenas fue claro y ofreció disculpas públicas a su pareja Daniela Álvarez, quien pese a todo el escándalo ha preferido mantenerse en silencio:

“La manera de resolver era ‘no chicas, no estoy actuando, no estoy personaje, no tengo por qué besar a nadie’, lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué, porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado, verlo como Daniel Arenas besarse con otra persona, así hubiera sido un pico, que seguramente para muchos sea algo insignificante, para mí no lo es, en ese momento me desconocí, me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien”, finalizó el actor.

Daniela Álvarez no ha emitido ninguna declaración sobre el comportamiento de Daniel Arenas. Foto: IG: danarenas

Por su parte, Adamari López también salió a hablar sobre su beso con Daniel Arenas y aclaró que todo fue parte del show y que no hay nada entre ambos, asimismo, la actriz le manifestó su respeto a Daniela Álvarez y a la relación que sostiene con su compañero de emisión.

“Mucha gente se quedó como escandalizada. Recordemos que para nosotros esto es un trabajo, no tiene ninguna otra cosa que no sea un poco recrear lo que ahí pasó y fue un beso, diría yo, hasta tontito, no pasó a mayores, no se lo tomen a mal. Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mí; Dani también respeta a su pareja con la que tiene ya un tiempo, tienen una relación hermosa y no tiene nada más que ver que no fuera un beso para recrear lo que estaba pasando en La casa de los famosos”, finalizó Adamari López.

