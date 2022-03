Daniella Álvarez se lesiona la pierna y termina en silla de ruedas bajo el cuidado de Daniel Arenas

La modelo Daniella Álvarez ahora se enfrenta a un nuevo reto después de lesionarse la pierna y terminar en silla de ruedas, sin embargo, no está sola, pues estará bajo el cuidado de su novio Daniel Arenas, quien la ha apoyado desde que comenzaron su relación el año pasado.

La ex Señorita Colombia 2011 es un ejemplo para muchas mujeres, pues desde que perdió su pierna en 2020 debido a una isquemia miocárdica, se ha mostrado fuerte y no ha permitido que esta situación se interponga con sus metas. De hecho utiliza sus redes sociales para mandar mensajes sobre la aceptación y amor propio, así como para apoyar a diferentes fundaciones.

De igual forma, la modelo y presentadora colombiana sube en sus cuentas oficiales como Instagram, algunas fotos junto al actor Daniel Arenas, con quien inició una relación a mediados del 2021. La pareja luce muy enamorada y unida, pues el protagonista de 'S.O.S me estoy enamorando' siempre la está apoyando.

Daniella Álvarez y Daniel Arenas comparten su amor en redes Foto: Instagram @danielaalvareztv

Daniella Álvarez se encuentra en silla de ruedas

Este miércoles, Daniella informó a sus fans y a los medios de comunicación que había sufrido una fuerte herida en el único pie, por lo que ahora tendrá que usar silla de ruedas debido a que no debe apoyar la planta y no goza de mucha estabilidad con su prótesis.

"Cómo les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho. Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar", colocó al principio de la descripción en su cuenta de Instagram.

"Y bueno de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas. Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en lugar que debe estar: en lo positivo, en la felicidad, en el amor, en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad", aseguró la conductora.

Álvarez colocó el mensaje junto a unas fotos en su visita a Ecuador en las que también aparece el actor Daniel Arenas, quien la acompañó y la está cuidado tras el incidente que no le permite caminar y la limita en otras actividades. Las imágenes generaron cientos de reacciones entre sus fanáticos y lograron a los 300 mil "me gusta" en menos de 24 horas.

