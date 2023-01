Al natural, Karely Ruiz enciende la red con arriesgado micro bikini nude

Karely Ruiz es una de las celebridades que no tiene miedo en reconocer que su espectacular silueta es producto de las múltiples cirugías estéticas a las que se ha sometido, sin embargo, también ha mencionado que no se hizo dichos “arreglitos” por algún complejo o algo por el estilo pues también estaba muy conforme con su físico y prueba de ello es que hace apenas unas horas publicó una serie de fotografías en las que se mostró completamente al natural y como era de esperarse, se llevó cientos de halagos de parte de sus fans.

Fue a través de su perfil oficial de Facebook donde Karely Ruiz publicó las fotografías en cuestión para mostrar que antes de acentuar su belleza con algunas cirugías también derrochaba belleza al por mayor, además, aprovechó y les mandó un recadito a sus detractores, pues confesó que de manera frecuente recibe críticas y malos comentarios en los que la llaman “fea”.

Asi lucía Karely Ruiz antes de las cirugías. Foto: FB: Karely Ruiz

“No me enoja que me digan que era fea al natural, pero se sabe que no”, fue el texto que escribió Karely Ruiz para acompañar algunas fotos en las que se mostraba sin ninguna cirugía y una de estas postales que más repercusión tuvo fue una en la que presumió sus curvas con un diminuto bikini de color nude que estaba decorado con múltiples brillos, además escribió “al natural”, para hacer énfasis que en ese momento no tenía ni una sola modificación corporal.

Karely Ruiz no teme mostrarse "al natural". Foto: FB: Karely Ruiz

Como era de esperarse, la publicación de Karely Ruiz causó un gran revuelo entre sus fans, quienes no pudieron resistirse ante su belleza y se encargaron de llenar con halagos la caja de comentarios de la publicación de la regiomontana, la cual, en tan solo un par de horas logró acumular más de 170 mil likes.

Karely Ruiz asegura que no le afectan las críticas sobre su apariencia de hace unos años. Foto: FB: Karely Ruiz

“Sigues igual de hermosa”, “Hasta estabas más guapa”, “Chulada de mujer”, “Qué bien te veías al natural”, “Ni te hacía falta nada” y “Toda una diosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Karely Ruiz, quien de manera constante ha tenido que lidiar con las críticas de la opinión pública, no obstante, ha señalado que todo es cuestión de “envidia” y para acabar con ese problema ha invitado a sus detractores a que también se hagan algunos “arreglitos”, incluso, ha regalado lipos y otras cirugías entre sus fans.

Así luce Karely Ruiz actualmente. Foto: FB: Karely Ruiz

¿Karely Ruiz acusó de robo a “Mona”?

Hace un par de semanas atrás, Karely Ruiz y “Mona” realizaron un viaje juntas a Cancún con la intención de conocerse más a fondo y entablar una relación, sin embargo, una vez que regresaron a sus respectivas casas comenzó a circular una versión en la que se aseguraba que la regiomontana había acusado a la guanajuatense de haberle robado joyas y dinero, por lo que la influencer cuyo nombre real es Marisol encaró a la estrella de OnlyFans, quien ventiló la situación.

Cabe mencionar que, Karely Ruiz señaló que todo quedó aclarado entre ella y Mona y señaló que todo este rumor comenzó a raíz de un comentario que un internauta realizó en una trasmisión en vivo que realizó Marisol.

Karely Ruiz y Mona pudieron aclarar la situación y siguen siendo amigas. Foto: IG: karelyruiz

“Con esto sí se la bañaron, yo jamás dije eso, yo no soy así y ustedes saben, al contrario, yo hablo súper bien de ella porque me cae súper bien (…) Solamente estoy aclarando las cosas, ya que recibí un mensaje de mi bebé “Mona” y pues está sacada de onda y como no nos conocemos bien tal vez pensó que era verdad” señaló Karely Ruiz en su perfil de Facebook.

