¿Karely Ruiz acusa a “Mona” de robo? Esto es todo lo que se sabe

Hace un par de semanas atrás, Karely Ruiz y la influencer conocida como “Mona” realizaron un viaje juntas a Cancún con la finalidad de celebrar la atrevida colaboración que hicieron para OnlyFans, además también aprovecharon para conocerse mejor y comenzar una estrecha amistad, sin embargo, todo parece indicar que su aventura no habría terminado de la mejor manera pues la esposa de “Geros” fue señalada de supuestamente haberle robado algunas cosas a la regiomontana, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

“Trepadora, dice Karely (Ruiz) que por qué te llevaste sus pulseras de oro y que le debes 20 mil y no le contestas, oportunista hija de Lyn May” fue el señalamiento que un usuario de Facebook identificado como Luis Gómez realizó durante una transmisión en vivo que hizo “Mona”, cuyo nombre real es Marisol y debido a esto se armó un gran revuelo pues “Mona” le envió un mensaje a la estrella de OnlyFans para enfrentarla y aclarar la situación.

Karely Ruiz se mostró molesta por este rumor. Foto: Especial

“Con esto sí se la bañaron, yo jamás dije eso, yo no soy así y ustedes saben, al contrario, yo hablo súper bien de ella porque me cae súper bien”, señaló Karely Ruiz ante los dichos del internauta y en otra publicación sus fans le dijeron que no tenía que dar explicaciones si no lo había hecho, sin embargo, fue ahí donde confesó que “Mona” la encaró para aclarar todo.

“Solamente estoy aclarando las cosas, ya que recibí un mensaje de mi bebé “Mona” y pues está sacada de onda y como no nos conocemos bien tal vez pensó que era verdad”, escribió Karely Ruiz, quien dejó ver que la relación con la influencer originaria de Guanajuato está más fuerte que nunca pues ningún rumor de este tipo impedirá que su amistad siga avanzando.

Karely Ruiz aclaró que Mona no le robó nada y que su amistad sigue inctacta. Foto: Especial

Karely Ruiz prepara colaboración con “El Babo”

Como bien se sabe, Karely Ruiz y “El Babo” fueron víctimas de la filtración de algunos de sus videos explícitos de OnlyFans, lo cual, generó un gran revuelo en internet debido a la fama de ambas celebridades, no obstante, lo que nadie esperaba es que tras dichas filtraciones se anunciara una colaboración entre el rapero y la modelo regiomontana, quien aseguró que desde hace tiempo ya estaban planeando hacer algo juntos, pero fue hasta ahora cuando decidieron poner manos a la obra para aprovechar que todo el mundo está hablando de ellos.

Karely Ruiz y "El Babo" ya preparan colaboración para OnlyFans. Foto: IG: babo_cartel

De momento, todavía no hay detalles de la colaboración de Karely Ruiz y Eduardo Dávalos de Luna, quien es mejor conocido como “El Babo”, sin embargo, lo único que adelantó la excolaboradora de “Es Show” que será algo “bien fregón” por lo que las expectativas son realmente altas.

