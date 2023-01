Karely Ruiz: los escándalos que han marcado la carrera de la estrella de OnlyFans

A lo largo de su breve, pero intensa carrera dentro del ambiente artístico, Karely Ruiz se ha visto involucrada en diversas controversias que solo han servido para aumentar su fama, por lo que en esta ocasión recordaremos cuáles han sido los escándalos más sonados de la estrella de OnlyFans, los cuales, la han posicionado justo en el centro del ojo del huracán.

¿Karely Ruiz novia de Andrés García?

La fama de Karely Ruiz se desbordó luego de haber aparecido en un video para el canal de YouTube de Andrés García, quien a los pocos días terminó al hospital por algunos problemas de salud, sin embargo, la opinión pública responsabilizó a la regiomontana por haber “alterado” al icónico galán del cine mexicano y dichas versiones dieron pie a que fueran relacionados sentimentalmente y aunque ella misma aclaró que no pasó nada entre ambos en más de una ocasión bromeó con que el emblemático “Pedro Navajas” era su novio y como se mencionó antes este “escándalo” la catapultó al estrellato.

Karely Ruiz saltó a la fama gracias a Andrés García. Foto: Especial

Pelea con Sol León

En el mes de junio de 2022, Karely Ruiz se encargó de organizarle una espectacular fiesta de XV años a su hermana Alejandra, a la cual, invitó a distintas personalidades, entre ellas Sol León, quien acaparó la atención de todos los asistentes pues se hicieron filas para poder tomarse una foto con la empresaria e influencer, lo cual, molestó a la estrella de OnlyFans y supuestamente corrió de la fiesta a la también diseñadora y como era de esperarse se formó un gran revuelo en redes sociales por saber quién actuó mal, no obstante, luego de algunos días terminaron arreglando las cosas.

Sol León aseguró que no fue su intención acaparar la atención de los invitados. Foto: Especial

Beso con Fofo Márquez

A mediados del 2022, Karely Ruiz y Fofo Márquez fueron relacionados sentimentalmente debido a que fueron captados en pleno beso durante una fiesta en un exclusivo antro y cuando todo apuntaba a que se estaba formando una de las parejas más mediáticas de la farándula, todo terminó en escándalo pues la estrella de OnlyFans acusó al “niño millonario” de haberla dejado “colgada” con una deuda de 60 mil pesos pues pidió varias botellas de champagne y a media fiesta se escapó, por lo que ella terminó pagando la abultada cuenta y esto desató una serie de dimes y diretes entre ambos hasta que finalmente ella decidió dejar el asunto por la paz.

Karely Ruiz y Fofo Márquez terminaron enfrascandose en un intenso intercambio de declaraciones. Foto: Especial

Rivalidad con Marcela Mistral

En los inicios de Karely Ruiz en la televisión tuvo un fuerte enfrentamiento con Marcela Mistral, quien arremetió en contra de la modelo por ser una mala influencia para la infancia mexicana y durante varios años se creyó que ambas personalidades se odiaban a muerte, sin embargo, hace apenas unos meses la esposa de Poncho de Nigris reveló que todo fue una actuación pues así lo dictaba el guion del reality show en el que participaron juntas, no obstante, ambas han dejado ver que no se caen muy bien, por lo que su rivalidad no ha terminado del todo.

Macela Mistral y Karely Ruiz aseguraron que su rivalidad fue planeada. Foto: Especial

Filtración de video de OnlyFans

Hace apenas unos días, Karely Ruiz sufrió la filtración de unos de sus videos de OnlyFans y debido a ello se armó un gran alboroto en redes sociales por lo que tuvo que salir a aclarar que no le escandalizaba que fuera exhibida completamente al natural, sin embargo, aseguró que le parecía injusto para sus suscriptores, además, señaló que este escándalo solo la ayudó a aumentar su fama, además, gracias a todo esta controversia anunció que realizaría una colaboración con “El Babo” del “Cartel de Santa” pues el rapero también fue otra celebridad que sufrió la filtración de uno de sus videos.

karely Ruiz lamentó la filtración de su video porque le pareció injusto para sus suscriptores de OnlyFans. Foto: Especial

