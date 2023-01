FOTOS | Kristal Silva impone moda con look satinado de impacto que la hace lucir como toda una diosa de la sensualidad

El día de ayer "Venga la Alegría" celebró sus 17 años al aire, motivo por el cual, muchos de sus conductores se vistieron con sus mejores galas para celebrar este magno evento, siendo una de las mejor vestidas Kristal Silva, quien se dejó ver con un exclusivo conjunto verde metálico, el cual la hizo coronarse como la más bella de la celebración.

En las fotos compartidas por la exreina de belleza mexicana podemos observar que lleva un saco, un top y un pantalón en verde jade satinado, look que le da un toque relajado, aún apegado a las tendencias de invierno, pero dando un guiño a las tonalidades que estarán vigentes en la próxima primavera.

Kristal Silva se lució con este look metálico

Y aunque algunos usuarios de Instagram aseguraron que el look de la conductora bien podría pasar por el de una pijama sensual, lo cierto es que el look de Kristal Silva es perfecto para un evento semiformal, pues además de contar con el toque chic del satinado y el plus metálico, dan un aire seductor al look final, propio de su estilo.

No temas experimentar con los colores metálicos que serán tendencia esta temporada

Recordemos que una de las características que define al estilo de Kristal Silva es su forma de unir lo clásico y lo elegante con las nuevas tendencias, creando así looks que cualquiera quiere traer puestos y que se roban los halagos en redes sociales, tal y como ocurrió en esta ocasión, donde los elogios hacia la bella conductora no se hicieron esperar.

"¡Estás preciosa mi Kris! ¡Felicidades por todo lo que has logrado! ¡Eres una mujer que se admira mucho! Te quiero"; "Esa sonrisa y esos ojos me enamoran, estás preciosa Kris" y "Han sido unos maravillosos 4 años, gracias por todo lo que nos transmites a través de la pantalla", fueron algunos de los comentarios que recibió Kristal Silva en su publicación.

¿Te gusta el look de Kristal Silva?

"Que mejor forma de comenzar el año compartiendo con ustedes en "Venga la Alegría" y festejando sus 17 años, de los cuales yo llevo 4... Gracias por tanto cariño fuera de la pantalla, gracias por recibirnos todas las mañanas en su hogar", escribió Kristal Silva al pie de sus fotografías.

Con lo cual, podría descartarse su salida del matutino, pues recordemos, que hace unos corrió el rumor de que ella podría abandonar el programa debido a que conducirá programa en fin de semana en un horario nocturno, lo cual desató la posibilidad de que se despidiera de VLA.

La bella conductora de VLA luce preciosa de verde

