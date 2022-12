FOTO | Kristal Silva arranca suspiros con radical cambio de look y minifalda de cuero

Kristal Silva es una de las conductoras favoritas de "Venga la Alegría" donde su felicidad ante las cámaras es evidente, pero además de la televisión una de sus grandes pasiones es la moda y lo demuestra con cada una de sus fotografías en redes sociales donde presume su figura con impactantes looks. Como el más reciente con tonos vibrantes y minifalda de cuero en el que la estrella fue el cambio en su estilo de cabello.

La conductora, de 30 años, ha demostrado ser multifacética ya que en el matutino se deja ver ágil ante las cámaras y en el reality show "Quiero cantar" ha sorprendido con su talento vocal; además, sus años de experiencia y paso por importantes pasarelas la convierten en una experta en moda e inspiración para sus más de un millón de seguidores en Instagram que siguen de cerca su estilo dispuestos a replicar sus atuendos.

Kristal Silva presume radical cambio de look. Foto: IG @kristalsilva_

Su último atuendo le ganó una lluvia de halagos, pues además de lucir piernas de infarto con una minifalda de cuero con diseño asimétrico al frente y pequeños botones a los costados que combinó con unas botas altas a juego, ideales para la temporada invernal al igual que su blusa en color verde fluorescente, lució su cabellera corta con un peinado al estilo clásico con pequeñas ondas alejado de su melena larga.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos aplaudieron su disposición a experimentar con nuevos looks y hacer suyas las tendencias, otros externaron su gusto por cómo luce con el cabello largo. Ante esto, optó por hacer una encuesta a través de sus historias en Instagram donde señaló que ha considerado un nuevo corte ya que simplemente se trata de una peluca com parte de una dinámica en el matutino.

Looks en verde de Kristal Silva

La conductora se ha convertido en un referente de estilo gracias a sus impactantes atuendos que presume en redes sociales, pero también por la experiencia que cuenta en la moda debido a su exitoso paso por las pasarelas ya que representó a México en Miss Universo antes de brillar en la televisión.

Aunque el color morado destaca como uno de sus favoritos y suele ser evidente en sus atuendos, no duda en sumarse a lo mejor de las tendencias y los tonos verdes son de los más usados durante la Navidad por lo que ha compartido looks que bien se pueden replicar para las fiestas decembrinas.

Elegante vestido de satín de Kristal Silva. Foto: IG @kristalsilva_

La modelo ha demostrado que una sola prenda puede hacer la diferencia y llevar un look de lo relajado a lo elegante, el mini vestido de satín con mangas largas que usó durante uno de los episodios de "Venga la Alegría" es un claro ejemplo de ello y va perfecto con la frase "menos es más" ya que no necesitó de más accesorio que su belleza para hacer brillar su atuendo.

Los tonos vibrantes llegaron con fuerza durante el verano y gracias a su versatilidad se quedaron durante el otoño, aunque han pegado en invierno al ser perfectos para brindar el toque divertido a cualquier look navideño. Así lo demostró Kristal Silva con un ajustado vestido con diseño recto y cuello alto, ideal para las bajas temperaturas y ayuda a delinear a la perfección la figura.

Kristal Silva presume su figura con vestido en tono vibrante. Foto: IG @kristalsilva_

