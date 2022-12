Kristal Silva conquista VLA con minivestido de terciopelo perfecto para el invierno

La conductora de Venga la Alegría, Kristal Silva, es una de las más guapas del matutino, pues cada día conquista con sus looks, como lo hizo este lunes, al presentarse ante los televidentes con un minivestido de terciopelo, perfecto para la temporada de invierno. Así, la también modelo volvió a colocarse como un referente de estilo para las mujeres jóvenes que la siguen en la pantalla chica y en las redes sociales, en donde replicó su atuendo y recibió cientos de comentario halagadores por parte de sus fanáticos.

La presentadora, que está a punto de cumplir 31 años este 26 de diciembre, siempre ha resaltado por ser una de las mejores vestidas de este 2022, no sólo en el matutino de Tv Azteca, sino de la televisión mexicana. Para terminar el año, Kristal se está luciendo con cada uno de los outfits que presume durante la emisión, en la que se ha convertido en una de las favoritas, por lo que muchos están desconcertados después de que no ganara la final de "Quiero cantar", en la cual se impuso Nátalia Subtil.

Kristal Silva enamora con vestido terciopelo

La modelo que representó a México en Miss Universo 2022, salió ante el público de Venga la Alegría luciendo un minivestido de terciopelo en color negro, el cual se ciñó perfecto a su silueta esbelta y curvilínea. Con la prenda, Silva enamoró a sus millones de admiradores en la televisión y en las redes sociales del programa, como Instagram, en donde la producción replicó su look, por lo que recibió algunos "likes" y comentarios.

Kristal se luce con un vestido terciopelo IG @vengalaalegria

"¡Muchas gracias por arrancar la semana con nosotros en #VLA! ¡Los esperamos mañana a las 8:55 a.m. por @aztecauno!", se lee en la publicación en la que aparecen Laura G, Roger González, Anette Cuburu y Sergio Sepúlveda, quienes a pesar de que también tienen atuendos llamativos, no logran opacar a Kirstal Silva, quien no para de sorprender con sus combinaciones que son ideales para el invierno, pues son modernas y muy coquetas, demostrando que a pesar de las bajas temperaturas se pueden usar prendas cortas.

La conductora de VLA se lució con su vestido corto que tiene en el diseño unos botones y mangas largas, el cual combinó con unas botas largas con estampado blanco; este calzado se ha convertido en uno de sus favoritos, ya que se le ha visto utilizar con otras prendas, como son las minifaldas, con las que también resalta sus piernas largas y estilizadas, dándole un toque glamuroso. De esta forma, la modelo mostró otra opción para el invierno y estas fiestas decembrina, en la que muchos quieren robar miradas y estar cómodos.

Después de participar en Miss Universo 2016 representando a México, competencia en la que demostró su talento, Kristal Silva se ha ganado un lugar como presentadora de televisión, y es en VLA, donde ha conquistado al público con su carisma y su gusto por la moda, pues es un referente para muchas personas que la ven cada mañana en el matutino de Tv Azteca.

La conductora de VLA conquista con sus looks IG @kristalsilva_

